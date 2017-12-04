Сим-карты в Таджикистане теперь могут продавать только официальные офисы обслуживания мобильных операторов.

Как сообщил «АП» представитель Службы Связи Таджикистана, это связанно с тем, что в деятельности дилерских центров, которые продавали сим-карты, был обнаружен ряд правонарушений.

По словам источника, согласно постановлению правительства от 2016 года «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними», все сим-карты по республике должны были продаваться с наличием паспорта. Иностранные же граждане могли купить сим-карту только в официальных офисах.

«Однако, сотрудники дилерских центров сами на свое имя покупали сим-карты и продавали как местным, так и за рубежным гражданам без наличия каких-либо документов», - отметил источник.

По его словам, необходимо регулировать тот «бардак», который есть на рынке сим-карт, в связи с обеспечением безопасности Таджикистана.

«Часто бывает так, что по номеру определяется преступник, однако, сим-карта прописана на чужое имя, - сказал он. - Мы объездили всю страну и увидели, что во всех районах и городах есть официальные центры обслуживания мобильных компаний, поэтому нет необходимости в дилерских центрах».

Напомним, утром 1 декабря сотрудники правоохранительных органов закрыли офисы продаж мобильных компаний, а у сотрудников дилерских центров были изъяты сим-карты.

На данный момент открыты обслуживающие центры и головные офисы всех мобильных компаний.

Сегодня утром также восстановлен выход с мобильных номеров на стационарные телефоны «Таджиктелеком», доступ к которым был ограничен 28 ноября. В call-центрах всех сотовых компаний признали наличие проблемы, но подчеркнули, что звонки невозможно совершать по независящим от компаний причинам.

Согласно официальной информации Службы связи, в стране прошли перерегистрацию свыше 6,1 миллионов сим-карт. Прекращено обслуживание свыше 2,3 млн сим-карт, чьи владельцы не прошли перерегистрацию. Переоформление сим-карт было завершено 1 июня 2017 года.

Между тем, как сообщает Радио Озоди, до недавнего времени в Таджикистане действовало около 100 дилерских центров по продаже сим-карт, 80 процентов из них принадлежали частным предпринимателям, остальные – компаниям мобильной связи.

​По данным радио, в Ассоциации мобильных операторов Таджикистана считают, что закрытие дилерских центров приведет к уменьшению количества абонентов, что, в свою очередь, чревато сокращением доходов и налоговых платежей со стороны мобильных операторов. Гафурджон Иркаев, глава Ассоциации, сказал, что после перерегистрации сим-карт мобильные компании потеряли 2 млн своих абонентов, поэтому властям при принятии подобных решений нужно учитывать и другую сторону вопроса. «Соответствующие структуры проектируют доходную часть бюджета следующего года, учитывая налоговые платежи мобильных компаний, но если доходы самих операторов сократятся, за счет чего будет пополнен бюджет?», - говорит он.