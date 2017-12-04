Духовное управление мусульман Узбекистана (ДУМУ) ужесточило требования к желающим отправиться в Мекку для совершения большого паломничества (хаджа), сообщает CA-News.

В опубликованной 1 декабря новой фетве ДУМУ говорится, что «кандидат на совершение хаджа, помимо тех средств, которые он должен оставить на содержание своих домочадцев перед отъездом в Мекку, должен иметь достаточно денежных средств, необходимых для совершения большого паломничества». Кроме того, согласно этой фетве, кандидат на совершение хаджа должен быть «авторитетной личностью в своей махалле и служить примером для всех».

«При внесении имени кандидата в список паломников, отправляющихся в хадж, обратить внимание не только на его финансовое положение, но и моральные качества. Он должен быть духовно развитым и выполнять остальные четыре столпа ислама», — говорится в фетве. Как утверждает ДУМУ, в предыдущие годы среди узбекистанских паломников были граждане, материальное состояние и состояние здоровья которых «оставляло желать лучшего».

В начале этого года квота на хадж для Узбекистана с численностью населения 32 миллиона человек была увеличена, однако власти запретили повторный хадж — граждане страны, согласно принятым правилам, смогут совершать большое и малое паломничество только один раз в жизни. В этом году хадж совершили 7,5 тысяч узбекистанцев.

Ранее сообщалось о том, что многим гражданам в Узбекистане приходится годами ждать своей очереди, чтобы совершить паломничество в Мекку. Некоторые граждане жаловались на коррупцию при решении вопроса об отправке в хадж.