Таджикские спортсмены для подготовки к Олимпийским Играм получат ежемесячную олимпийскую стипендию в размере от 200 до 900 долларов, сообщили в Национальном Олимпийском комитете (НОК) РТ.

Исполком НОК Таджикистана утвердил список олимпийских стипендиатов.

В него вошли 15 спортсменов, от которых ожидается завоевание олимпийских путевок.

В списке стипендиатов легкоатлет, победитель ОИ-2016 Дильшод Назаров, который получает стипендию в размере $900, дзюдоисты Устопириён Комроншох, Саиджалол Саидов (по $700), Бехруз Ходжазода ($500), Сухроб Бокиев, Сомон Махмадбеков (по $350), Шохида Каландарова ($200).

В этом же списке боксеры Шаббос Негматуллоев ($350), Мадина Гаффорова и Шоира Зулькайнарова (по $200)

Стипендиатами числятся и представители других олимпийских видов – вольная борьба (Искандари Рустам - $500), гребля (Шахриёр Даминов - $450), каратэ-до (Фарангис Бахромзода - $200), плавание (Карина Климик - $200) и легкая атлетика (Кристина Пронженко - $200).

На данный момент Фарангис Бахроми выпала из списка, так как вышла замуж и уходит из спорта. "Сейчас рассматривается вопрос о ее замене на другую спортсменку", - сообщил источник.

Стипендии таджикских спортсменов будут начислятся ежемесячно, но выдаваться раз в квартал. Выплата начнется уже с 2018 года.