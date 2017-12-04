Правительственные комиссии Таджикистана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации границы между двумя странами возобновят фактически прерванную пять лет назад работу. Правительством Таджикистана образован новый состав Комиссии по разрешению приграничных вопросов с Узбекистаном.

Согласно принятому правительством РТ постановлению, возглавляет новый состав таджикской правительственной Комиссии премьер-министр Кохир Расулзода. В состав Комиссии также вошли вице-премьер Азим Иброхим, председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии Раджаббой Ахмадзода, министр юстиции Рустам Шохмурод, министр иностранных дел Сироджиддин Аслов, а также другие чиновники. Всего в списке фигурируют 19 человек.

Правительственные Комиссии по вопросам делимитации и демаркации таджикско-узбекской границы были созданы еще в 2000 году. До 2002 года стороны определились с 84% линии границы, и в октябре этого же года был подписан главами двух стран Договор о таджикско-узбекской госгранице. Обмен ратификационными грамотами по вступлению этого Договора в силу состоялся в марте 2009 года в Ташкенте.

Спорные вопросы по оставшимся 16% линии границы планировалось решить на переговорах в феврале 2012 года. Одним из основных спорных участков границы является Фархадская плотина, построенная в 40-х годах прошлого века, которая расположена на территории Таджикистана. Однако тогда трехдневное заседание таджикско-узбекской межправительственной комиссии завершилось безрезультатно.

После прихода к власти в Узбекистане нового президента Шавката Мирзиёева стороны неоднократно заявляли о готовности возобновить переговоры.

По данным Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 километра. Из общей протяженности, речная граница составляет 105 километров, а сухопутная – 1227 километра.

Согласовано, подписано и ратифицировано соглашение о делимитации и демаркации общей границы протяженностью около 1240 километров.

«Спорным остается примерно 93 километра таджикско-узбекской границы, и этот спор будет решен в ближайшее время», - сказал летом этого года журналистам глава Госкомитета по землеустройству и геодезии Раджаббой Ахмадзода.