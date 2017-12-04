Агентство по государственному финансовому контролю и борьбы с коррупцией Таджикистана отрицает, что его сотрудники ели плов на свадьбе.

На своем официальном сайте Агентство разместило сообщение, в котором отрицает заверения экс-главы Национальной библиотеки Таджикистана Сайфиддина Назарзода о том, что сотрудники антикоррупционного ведомства страны пришли на свадьбу его сына в качестве гостей, ели плов, пересаживаясь с места на место, и все снимали на камеру.

Согласно опровержению Агентства, на свадьбе сына Назарзоды, которая состоялось 29 июля в столичном ресторане «Сарез», «не принимали участие 9 сотрудников этого ведомства».

«В рамках реализации плана Агентства по проверке соблюдения норм Закона РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» два сотрудника нашего ведомства провели проверку на свадьбе сына Назарзоды, составили соответствующие документы о нарушении норм вышеназванного закона», - сообщает Агентство, отмечая, что на фотографиях, представленных Назарзода, запечатлен всего один сотрудник антикоррупционного ведомства.

Далее антикоррупционное ведомство уверяет, что «их сотрудники на свадьбе не ели плов, не снимали на видеокамеру факты правонарушений».

«Наши сотрудники только проверяли нормы соблюдения законности и выполняли свои служебные обязанности», - подчеркивается в опровержении.

Антикоррупционное ведомство сообщает, что доводы Назарзоды о том, что «он не нарушил нормы закона, были посчитаны не обоснованными со стороны органов прокуратуры, суда и Комитета по делам религии».

Напомним, Сайфиддина Назарзода, экс-директор Национальной библиотеки Таджикистана, выложил в сеть фотографии со свадьбы сына, из-за которой он лишился работы и был приговорен к выплате штрафа в 1,5 тысячи долларов за нарушение норм закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

Среди выложенных на специально созданном им сайте в интернете есть фото сотрудников антикоррупционного агентства: факт того, что они пришли на свадьбу его сына в качестве гостей, ели плов, пересаживаясь с места на место, и все снимали на камеру».