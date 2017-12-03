В результате перестрелки на таджикско-афганской границе убит полковник Хайриддин Ахтамов. Еще четверо военнослужащих ранены.

Согласно официальному сообщению Погранслужбы ГКНБ, столкновение произошло 2 декабря в 19 часов вблизи селения Навобод джамоата Саричашма района Шамсиддин Шохин (бывший Шуроабадский район).

"12 вооруженных наркоторговцев - граждан соседнего Афганистана - под предводительством Неъмата, Саттора и Тугали (жители Тахора) незаконно пересекли госграницу Таджикистана. На таджикской территории между наркоконтрабандистами и пограничниками произошла перестрелка, после чего нарущители границы скрылись на афганской территории", - говорится в сообщении ГКНБ.

Сообщается, что в результате перстрелки был убит командир воинской части, дислоцированной в этом районе, полковник Хайриддин Ахтамов, еще четверо военнослужащих получили ранения и гопитализированы в близлежайшие больницы.

"В связи с инцидентом таджикская сторона направила Афганистану официальную ноту и потребовала, чтобы соответствующие афганские структуры тщательно рассмотрели это происшествие и приняли необходимые меры для задержания преступников, - говорится в сообщении. - В то же время таджикская сторона надеется, что афганская сторона также примет серьезные меры по укреплению госграницы на своей территории, чтобы в дальнейшем не происходили такие происшествия"

Для выяснения детальных обстоятельств соответствующие структуры страны находятся на месте происшествия.