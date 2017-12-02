Шахло Акобирова - директор общественной организации «Хома», деятельность которой направлена на оказание помощи для развития местных СМИ, избрана новым главой Совета по СМИ.

Избирание состоялось сегодня на очередном заседании Совета.

Акобирова заменила на этом посту главного редактора газеты Фараж и Центра журналистских расследований Хуршеда Атовулло.

Также сегодня были выбраны и члены правления Совета по СМИ. Ими стали журналист Озодагон Иршод Сулаймони, директор радио «Ватан» Вера Кулакова, журналист-аналитик Негматулло Мирсаидов, медиамагнат Шариф Хамдампур, преподаватель факультета журналистики Таджикского национального университета Кироншох Шарифзода.

Члены правления Совета по СМИ избираются на три года, а председатель на один год.

Совет по СМИ Таджикистана был учреждён 30 октября 2009 года. Совет является независимой организацией журналистов, которая призвана защищать права журналистов и оценивать соответствие публикаций СМИ этическому кодексу журналиста.