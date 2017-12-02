В Согде зарегистрированы первые жертвы наступивших холодов: скончалась семейная пара от отравления угарным газом.

Семейную пару - 55-летних мужа и жену, жителей джамоата Сомониён Джабборрасуловского района области нашли рано утром в их доме, сообщили в правоохранительных органах области.

По словам источника, причиной смерти стал угарный газ – они отапливали свой дом печкой-буржуйкой с использованием угля.

Напомним, с вечера 1 декабря в стране резко изменилась погода. Столбик термометра опустился разу на 10 градусов.

По данным синоптиков, сегодня в республике ожидается понижение дневной температуры на 10-12 градусов. В отдельных районах ветер усилится до 17-22 м/с.

Начиная с понедельника, 4 декабря, в страну придут морозы: столбик термометра опустится ниже нуля. Во вторник ожидается минус 5 градусов мороза, а в среду - до минус 7.