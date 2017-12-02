Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках визита в Республику Беларусь посетил Государственный музей истории Великой Отечественной войны в Минске.
Ознакомившись с экспонатами музея, Эмомали Рахмон расписался в книге почетных гостей и пожелал белорусскому народу процветания, сообщает пресс-служба главы государства.
На этом рабочий визит главы государства в Минск завершился, и президент вернулся на Родину.
30 ноября – 1 декабря в Минске состоялось очередное заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
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