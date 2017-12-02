Взрыв произошел вечером 1 декабря в здании Отдела МВД города Курган-Тюбе. По данным МВД, погиб следователь.

Как сообщил «АП» начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали, инцидент произошел сегодня вечером примерно в 19 часов, в результате чего скончался следователь отделения, который находился на дежурстве.

По его словам, уже создана оперативно-следственная группа, в обязанности которой входит выяснения обстоятельств, связанных со взрывом. В состав группы входят сотрудники МВД и прокуратуры.

Между тем, как сообщает Радио Озоди, погибший - следователь ОМВД по городу Курган-Тюбе, капитан Мухиддин Зохидзода. По данным «Озоди», взрыв был настолько мощным, что повреждение получила даже крыша здания городской милиции.

Радио «Озоди» сообщает, что взрыв произошел в тот момент, когда капитан Зохидзода занимался регистрацией взрывчатых веществ, которые были собраны сотрудниками ОМВД.

Корреспондент Радио Озоди в городе Курган-Тюбе сообщает с места происшествия, что в 20:00 часов по местному времени у здания собралась огромная толпа. Движение транспорта у здания ОМВД по городу Курган-Тюбе ограничено. Около здания расположились и десятки вооруженных сотрудников милиции.

Мухиддин Зохидзода, 1986 года рождения, четыре последних года работал следователем в ОМВД по городу Курган-Тюбе. Сообщается, что он будет предан земле завтра на малой родине, в Пянджском районе.