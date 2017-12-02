В понедельник, 27 ноября, в Астане состоялась международная парламентская конференция в честь Дня Первого Президента Казахстана, на которой Министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов рассказал об иностранных инвестициях в страну.

Широко известно, что в текущем году мощный импульс дальнейшему успешному развитию Казахстана во всех сферах жизни придали новые стратегические задачи, поставленные Главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в трёх важнейших для нашей страны документах:

Обращении к народу Казахстана «О перераспределении полномочий между ветвями власти»;

Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»;

и программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

В свою очередь, внешнеполитическая деятельность страны сосредоточена на активном и широкомасштабном информировании мирового сообщества о смысле новых стратегических установок Главы государства. В этом плане с удовлетворением отмечаю активную работу и народных избранников – депутатов Парламента Республики Казахстан.

Например, активизация усилий Правительства и Парламента по повышению эффективности нашей работы по треку «экономической дипломатии» дала свой позитивный результат в виде весомого роста объемов иностранных инвестиций в Казахстан, открытия новых совместных предприятий, улучшения показателей страны в международных рейтингах.

В контексте реализации внешнеэкономической стратегии Главы государства следует особо выделить роль Казахстана как государства-учредителя Евразийского экономического союза, наше полноценное членство во Всемирной торговой организации, укрепление плодотворного сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества и развития, активное участие в международном трансконтинентальном проекте «Пояса и пути».

За все годы независимости общий объем прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил свыше 260 миллиардов долларов США, в том числе в период 2005-2015 годов поступило 243 миллиарда долларов.

В 2016 году в сравнении с предыдущим годом объем прямых зарубежных инвестиций увеличился на 39,9% или на 5,9 миллиарда долларов и суммарно составил 20,6 миллиарда долларов против 14,8 миллиардов в 2015 году.

За первое полугодие 2017 года валовой приток прямых иностранных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 8,6% и составил 10,5 миллиарда долларов США.

В этих результатах, на наш взгляд, есть весомая доля заслуги и законодательной ветви власти и парламентариев через системную работу по целенаправленному улучшению инвестиционного климата в стране, ознакомлению с ним широкой политической общественности и деловых кругов развитых государств, активному привлечению крупного зарубежного капитала, а также малого и среднего бизнеса к реализации проектов в нашей стране.

С этой площадки хотел бы призвать уважаемых парламентариев из присутствующих зарубежных государств активно содействовать реализации инициативы Президента РК по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), одобренных на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 г. в рамках Повестки развития 2030, а именно, о перечислении всеми государствами-членами ООН 1-го процента из своего оборонного бюджета на достижение ЦУР, в т.ч. на искоренение бедности. Вряд ли стоит ожидать незамедлительной поддержки такого шага со стороны милитаристских кругов или оборонно-промышленного комплекса тех или иных стран, но парламентарии, по нашему мнению, могут проявить свою принципиальную позицию.

«Современный мир должен узнавать Казахстан»

Особое место среди новых стратегических ориентиров развития Казахстана, безусловно, занимает идея Главы государства о модернизации общественного сознания.

Как известно, она была наглядно сформулирована им в Программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Как отмечают наши международные партнёры, концепция модернизации общественного сознания, безусловно, послужит фундаментальной основой для успешного развития Казахстана на долгосрочную перспективу.

Устойчивые социально-политические и экономические системы современных государств находятся в прямой зависимости от качественных характеристик человеческого капитала, включая трудовые ресурсы, знания, инструменты интеллектуального и организационного труда.

Не случайно Глава государства Нурсултан Назарбаев акцентировал в своей статье внимание на том, что современный мир должен узнавать Казахстан не только благодаря его неисчерпаемым ресурсам полезных ископаемых и масштабным инициативам во внешней политике, но, главным образом, по бесценному культурному наследию народа Казахстана и новым достижениям казахстанцев в этой сфере.

Поэтому перед нами стоит задача повышать международную конкурентоспособность отечественной культуры.

По данному поручению Главы государства с удовлетворением хочу информировать, что в текущем году наше Министерство и его загранучреждения также провели определённую работу.

На площадке ЮНЕСКО в г.Париже проведена масштабная презентация программы «Модернизация общественного сознания». Мастера искусств Казахстана покорили Голливуд своими выступлениями в Лос-Анджелесе. Предстоит продолжение культурных мероприятий на ведущих сценических площадках мира, в том числе силами прославленных коллективов театров Астана Опера и Астана Балет.

Буквально на днях Министерством иностранных дел совместно с Министерством культуры и спорта, а также нашими регионами, впервые был проведен специальный пресс-тур для представителей иностранных СМИ из 15 государств по проекту «Современная казахстанская культура в глобальном мире».

В рамках пресс-тура зарубежные журналисты посетили города Астану, Алматы, Шымкент, Туркестан, где им были продемонстрированы творчество современных деятелей искусства и культуры, важные объекты культуры и истории нашей страны.

Осуществление масштабной реформы по переводу казахского языка на латиницу пройдет без ущемления других языков.

«Мы стали свидетелями нескольких исторических событий»

На этой неделе, 30 ноября, исполняется 10 лет с тех пор как на Мадридском совещании министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ Казахстан был единогласно избран председателем этой крупнейшей в мире международной организации.

Эту обязанность наша страна с честью выполнила в 2010 году.

Президент Нурсултан Назарбаев вывел ОБСЕ и её повестку дня на уровень глав государств и правительств.

Семь лет назад, 1-2 декабря, в ходе исторического саммита при непосредственном участии в переговорах Президента Н.Назарбаева была принята Астанинская декларация, содержание которой ещё долгие годы будет служить своеобразным «компасом» для Организации, призванной обеспечивать стабильность, диалог и сближение на обширном пространстве от Ванкувера до Владивостока.

Близящийся к завершению 2017 год также знаменателен во внешней политике Казахстана.

Мы стали свидетелями нескольких исторических событий, которые значительно повысили международный авторитет нашей страны.

Я имею в виду:

- начало работы Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН;

- проведение цикла переговоров по поиску мирного урегулирования вооружённого конфликта в Сирии в рамках «Астанинского процесса»;

- успешная организация первой на постсоветском пространстве Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. На базе ее наследия учрежден Международный финансовый центр Астана, планируется создать Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, международный хаб старт-апов по информационным технологиям. Пользуясь случаем, приглашаем все присутствующих на данной конференции страны и других партнеров к активному участию в реализации этих инициатив Главы РК.

«Мы будем работать со всеми нашими соседями»

В 2018 году внешнеполитическая служба Казахстана при содействии парламентской дипломатии продолжит реализацию стратегического курса Президента Нурсултана Назарбаева на укрепление нашей многовекторной дипломатии.

Тем не менее, особый акцент нами делается на консолидации наших традиционных отношений дружбы и братства в центрально-азиатском регионе.

В этой связи, мы будем работать со всеми нашими соседями над внедрением в жизнь инициативы о созыве неформальных консультаций на уровне глав государств региона.

Полагаем, что светлый весенний праздник обновления Наурыз мог бы послужить символическим фоном для проведения первой за долгие годы подобной встречи центрально-азиатских лидеров в Казахстане под председательством нашего Елбасы.

Также наша страна продолжит свою работу в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а в январе будет председательствовать в этом важнейшем политическом органе глобального значения. Казахстан подходит к этой высокой миссии с особой ответственностью и намерен внести содержательную лепту в решение важнейших проблем международной повестки дня.

Общенародным праздником в предстоящем году станет и 20-летие нашей красавицы Астаны.

За прошедшие два десятилетия с момента обретения нашим городом статуса столицы независимого Казахстана «Астана» стала уникальным «брендом» нашего государства, в том числе в мировой дипломатии.

Именно здесь регулярно проводятся многие мероприятия, влияющие на международную повестку дня, включая саммиты ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза, межсирийские переговоры.

Наконец, осенью 2018 года мы примем в Астане VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий, созываемый регулярно по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева и представляющий собой ещё один важный вклад нашей страны в укрепление межкультурного и межцивилизационного диалога в планетарном масштабе. Обращаюсь к международным участникам конференции – народным избранникам из более 15 стран содействовать мобилизации своих конфессиональных кругов к активной поддержке Съезда и участию в его работе. Актуальность такой работы значительно повышается в свете угроз, исходящих от международного терроризма и экстремизма, имеющего, зачастую, к сожалению, религиозные корни.

В своём выступлении на состоявшемся недавно Третьем заседании Астанинского клуба – новой экспертно-аналитической площадки высокого уровня – Президент Назарбаев подчеркнул, что «Казахстанской дипломатии присуща философия диалога, компромисса и взаимовыгодного партнерства. Мы пытаемся привнести в мир то, чего его ему в последнее время так не хватает: объединения, сплоченности, толерантности для решения глобальных задач».

Процитированная мной оценка нашего Лидера налагает на нас высочайшую ответственность. Поэтому я хочу заверить, что наша совместная эффективность деятельности на треке внешней политики всегда будет соответствовать высокому уровню стратегических задач, поставленных Главой государства.