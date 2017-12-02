Мы посетили несколько школ столицы, района Рудаки и Кулябского региона, чтобы узнать о готовности школ к холодам.

В Душанбе пока без проблем

По данным Управления образования города, в столице функционирует 144 общеобразовательных учреждения, из которых 111 финансируются из городского и районных бюджетов. Остальные являются частными или созданы при вузах или ведомствах страны.

По заключению комиссии управления, в состав которой входили представители городской пожарной службы и санэпидемслужбы, школы готовы к началу учебного года.

Руководитель экономического подразделения управления Зариф Бозоров отметил, что 110 школ подключены к системе центрального отопления, 18 отапливаются автономными котельными на угле, остальные имеют электрические бойлеры для отопления и всего лишь одна школа, №69, которая расположена в районе И.Сомони (в районе Варзобской ГЭС), отапливает свои учебные классы печками-буржуйками.

Рудаки: время покажет?

Район Рудаки.

Обратившиеся к нам родители учеников школ № 55 и 113 джамоата Сарикишти, расположенного в махалле Чортути Боло, указывали, что их детей просят приносить для обогрева дрова и кизяки.

Мы побывали в этих школах.

По словам директора школы №55 Зарифа Латипова, в школе сейчас 1188 учеников, но она рассчитана на 360 школьников.

Второй слева директор школы №55 Зариф Латипов Asia-Plus

- Свет у нас постоянный, но бывают периодические отключения. С 15 ноября мы начали отапливать классы, заготовили 20 кубометров дров и 20 тонн угля. Никого из учеников никто не просит приносить дрова и кизяки для обогрева, - говорит Латипов.

Администрации школы №113 на месте не оказалось. Встретившие нас учителя все в один голос заявляли, что проблем нет.

- Да, в школе тесно, не хватает мест. Но мы обеспечены всем и благодарны отеческой заботе Минобрнауки страны, - заявил один учитель.

О сборе средств для обогрева заявляли и родители учеников школы №116 джамоата Чимтеппа района Рудаки.

Но и здесь директор школы, Рахима Абдулхаева, заявила, что школа, где обучаются 1653 ученика в три смены, полностью готова к зиме.

- В этом году лимита на электричество не будет. Мы заготовили для предстоящей зимы 8 куб.м дров и 8 тонн угля. В целом на подготовку к осенне-зимнему периоду из бюджета района выделено в этом году 10 тысяч сомони. Закупленного топлива достаточно для обогрева всех двадцати двух классов школы. Родители оказывают школе материальную помощь только в ремонте, а для обогрева мы ничего с них не требуем, - сказала она.

По данным Минобразования, в Таджикистане насчитывается 3865 школ, среди которых 364 начальные, 522 основные и 2979 общеобразовательных школ.

Уголь - на склад, кизяки - в топку!

Корреспондент «АП» побывал и в школах Кулябского региона.

Газалшо Сафаров, заведующий райотделом образования Фархорского района, в интервью «АП» заявил, что образовательные учреждения района заготовили угля и дров столько, сколько и было запланировано: 1709 тонн угля и 1725 кубометров дров. Заготовили 4200 литров солярки, застеклили 307 кв. метров окон. Классы оснащены 926 печками-буржуйками и 126 электрическими обогревателями. В Фархорском районе есть всего семь типовых школ с паровым отоплением. Столько же школ подключены к линии постоянного электроснабжения.

Образовательные учреждения района заготовили угля и дров столько, сколько и было запланировано: 1709 тонн угля и 1725 кубометров дров. Asia-Plus

Глава экономического отдела хукумата района Хамадони Одина Каримов утверждает, что образовательные учреждения района полностью готовы к зиме.

- В район завезено 485 тонн угля, с прошлого года на складах школ остался прошлогодний запас угля и дров. Это 112 тонн угля и 597 кубометров дров. Запасено 3600 литров солярки. Школы оснащены 200 печками-буржуйками и 55 электрообогревателями. По району только 9 школ имеют свои котельные, где в качестве топлива используют уголь, дрова и солярку.

На вопрос, почему ежегодно остается определенное количество топлива - угля, дров и солярки, Каримов ограничился кратким ответом: «Есть остатки, значит, в теплые дни не топят».

Такая тенденция с прошлогодними остатками есть по всем регионам страны.

Между тем родители жалуются, что с них все равно требуют приносить «топливо».

Самандар, родитель школьников Восейского района, говорит, что с ноября с его детей классные руководители требуют кизяки. Сами дети утверждают, что установленные печки-буржуйки топятся принесенными ими же кизяками всего лишь один-два раза в неделю.

По словам Савронби из района Хамадони, с наступлением холодов ее дети часто болеют, потому что классы, в которых они учатся, не отапливаются или отапливаются только в первую смену.

Об этом говорит и Сухроб Сафар - отец двоих школьников из Фархора.

По району только 9 школ имеют свои котельные, где в качестве топлива используют уголь, дрова и солярку Asia-Plus

- Постоянные выступления чиновников о готовности к зиме - это всего лишь фикция. Они докладывают в Минобрнауки о полной готовности, а на самом деле в классах холодно, и учителя вынуждены просить школьников приходить на занятия с кизяками. Во всех школах есть отдельные склады с углем и дровами, но они только для показухи. Я несколько раз обращался с вопросом к главврачу санэпидемслужбы Кулябского региона Саиду Аламову, были ли случаи закрытия классов из-за несоответствия санитарным нормам зимой. Он ответил: «Никогда, все помещения школ соответствуют нормам». Но по всему региону температура в классах 10-12 градусов, и дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде, - сетует собеседник.

Минобрнауки отчитывается, что все в порядке

Согласно данным Минобрнауки, по состоянию на 20 ноября 2017 года в образовательные учреждения всех уровней доставлено свыше 98,7% от необходимых 43 194,5 тонн каменного угля (прошлогодний остаток составляет 4 074,73 тонны), дрова заготовлены на 97% (46 052 куб.м из необходимых 47 466,67 куб.м, прошлогодний остаток составляет 4 892,32 куб.м), дизельного топлива заготовлено на 67,5% (в объеме 99 854 литра из запланированных 147 823,33 литра, плюс остаток 740 литров).

По общеобразовательным школам республики имеются: 2 521 генератор, из них в рабочем состоянии - 2 473; электрических обогревателей - 21 156, из них рабочих - 20 853; более 47,2 тысячи штук печек-буржуек. Более 1,2 тыс. школ подключены к постоянным линиям энергообеспечения, и из 156 общеобразовательных школ, имеющих возможность отапливаться от централизованной отопительной системы, подключены 109.

- Все условия для обучения в школах республики есть, - уверяет руководитель отдела маркетинга и имущества Минобразования Ахрориддин Бобиев. – Все школы – общее иколичество: 3865, почти с двухмиллионным составом учеников – подготовлены к зиме почти на 100 процентов. На данный момент только школы Мургабского района заготовили уголь лишь на 88,3%.

Вместо резюме

Несмотря на рапорты образовательной системы о полной готовности к «достойной встрече холодов», проблемы, как видно, имеются.

И вопрос, почему школы в регионах при стопроцентном обеспечении топливом должны отапливаться принесенными «коровьими лепешками», пока остается открытым.