В африканских странах должны пройти клинические испытания первого средства для долгосрочной профилактики ВИЧ-инфекции. Их организует компания ViiV Healthcare (входит в GlaxoSmithKline). Она уже объявила о наборе 3200 добровольцев (женщины 18-45 лет, проживающие в Тропической Африке), передает "Ремедиум".

Сообщается, что эксперты будут оценивать защитное действие каботегравира при соблюдении режима введения препарата каждые два месяца. Надо сказать, ранее ViiV Healthcare уже запустила испытания среди мужчин и трансгендеров, практикующих секс с мужчинами.

В свою очередь, эксперименты с животными (8 обезьян) доказали эффективность препарата, также известного как GSK744. Животным еженедельно делали по две инъекции, после чего вводился вирус иммунодефицита обезьян (аналог ВИЧ) в прямую кишку. Так, после восьми повторов опыта ни одно животное не было инфицировано.

Каботегравир - это ингибитор вирусной интегразы, фермента, стоящего за функцией внедрения генетического материала вируса в геном хозяина. По своей структуре средство похоже на антиретровирусное средство долутегравир.