МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» в преддверии новогодних праздников запускает праздничную, выгодную акцию «ОРЗУХОИ СОЛИНАВИ».

МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» начиная с 1 декабря, предлагает воспользоваться льготными, выгодными, многоцелевыми потребительскими кредитами в рамках праздничной акции «ОРЗУХОИ СОЛИНАВИ». Кредиты выдаются от 1000 до 15 тысяч сомони на срок от 2-ух до 24 месяцев с льготным периодом до 6-ти месяцев. Акция нацелена на самые широкие слои населения с разнообразными потребительскими нуждами.

«Целями нашей новогодней акции является поддержка населения в канун новогодних праздников. В эти дни наступает приятная праздничная суета и всем хочется хорошенько подготовиться, поэтому наряду с поисками подарков, мы озадачены и поиском средств на них. Наш кредитный продукт «ОРЗУХОИ СОЛИНАВИ» позволит решить эти вопросы», - отметили в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ».

Акция «ОРЗУХОИ СОЛИНАВИ» продлится до 31 января 2018 года. Подробнее с условиями кредитования можно ознакомиться на сайте «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» в разделе https://imon.tj/ru/#/page/1

МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - одна из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющая сеть из 133 офисов и функционирующая на рынке микрофинансирования уже 18 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.