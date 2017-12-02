Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября подписал указ, запрещающий использование в суде доказательств, полученных с применением пыток при ведении расследования, сообщает ИА "Фергана". Кроме того, глава узбекского государства запретил принимать юридически значимые решения по делу на основании любых показаний, не нашедших своего подтверждения в суде.

Отныне информация, полученная под пытками, не может использоваться как доказательство в суде даже в том случае, если пытки применялись не к подследственному, а к его близким родственникам. Прокурор, занимающийся уголовным делом, должен будет обязательно проверять – не оказывалось ли физическое или психологическое давление на фигурантов или их родственников. Кроме того, в Уголовном кодексе Узбекистана появится специальная статья «Принуждение к даче показаний, не соответствующих действительности».

Указ обязывает правоохранительные органы записывать на видео такие следственные действия, как осмотр места происшествия (по особо тяжким преступлениям), обыск, проверка показаний на месте и следственный эксперимент. Министерству внутренних дел совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан в трехмесячный срок

В течение трех месяцев со дня публикации данного указа (к марту 2018 года) МВД и минфин республики обязаны оснастить видеокамерами следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, спецприемники и места отбывания административного ареста.

В указе говорится, что сотрудники правоохранительных и судебных органов должны помнить – любое отступление от законодательных норм, независимо от мотивов, является преступлением и влечет ответственность. Помимо запрета пыток, указ предусматривает и иные меры защиты прав подследственных.

В указе подчеркивается, что работа по либерализации уголовного процесса ведется уже давно. Как результат, за десять месяцев 2017 года суды вынесли оправдательные приговоры в отношении 191 обвиняемого, в то время как за предшествующие пять лет оправданы были лишь семеро подсудимых.

Стоит отметить, что в указе идет речь только о подследственных. При этом на протяжении многих лет правозащитники Узбекистана сообщают о пытках граждан не только на стадии следствия, но и в местах лишения свободы. А многие пыточные истории остаются скрытыми от общественности, потому что пострадавшие даже после освобождения боятся рассказывать о причиненных им страданиях: перед выходом на свободу они дают подписки о неразглашении.

Отметим, Конституция Узбекистана запрещает пытки в любом виде. Статья 26 основного закона страны гласит: «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему достоинство человека обращению».

Кроме того, принцип соблюдения и уважения прав, свобод и законных интересов граждан прописан и в недавно принятом в Узбекистане "Законе об органах внутренних дел". Статья 8 данного закона гласит: «Сотруднику органа внутренних дел запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник органа внутренних дел обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание».