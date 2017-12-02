Временный поверенный в делах посольства США в РТ Кевин Коверт принял участие в мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы со СПИДом в Вахдате.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Вахдатского района Фарзона Ходжазода и директор районного центра по борьбе со СПИДом Абдурашид Раджабов.

В целях повышения осведомленности о распространении ВИЧ в Таджикистане и во всем мире, в рамках данного мероприятия были представлены музыкальные выступления, проведены викторины на тему ВИЧ, а также спортивные состязания и розыгрыш лотереи, - сообщается в пресс-релизе диппредставительства США в РТ.

Через флагманский проект ЮСАИД Центральной Азии, который финансируется Чрезвычайным планом президента США по оказанию помощи в борьбе со СПИДом (ПЕПФАР), было установлено тесное сотрудничество с национальными правительственными и неправительственными организациями, для организации аналогичных мероприятий по повышению осведомленности в районах Рудаки, Гиссар, Худжанд, Истаравшан, Канибадам и Пенджикент.

В релизе отмечается, что распространение ВИЧ-инфекции остается серьезной проблемой здравоохранения в Таджикистане. По данным UNAIDS, в республике насчитывается около 14 000 человек, поражённых ВИЧ /СПИДом, но диагностированы только около 50% из них. Большинство людей, пострадавших от эпидемии ВИЧ в Таджикистане, относятся к маргинальным категориям общества, и многие люди не обращаются за обследование или лечение, потому что боятся подвергнуться стигме и дискриминации.

Каждый год во всем мире 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, и в этот день проводятся мероприятия по повышению осведомленности общественности о распространении ВИЧ, борьбе со стигмой и дискриминацией людей, живущих с ВИЧ, и уязвимых групп населения, и чтится память о людях, которые умерли от болезни, связанной со СПИДом, с момента возникновения данной эпидемии.

Флагманский проект ЮСАИД по борьбе с ВИЧ опробовала инновационный подход для охвата тех категорий населения, которые наиболее подвержены риску заражения ВИЧ, в том числе людей, употребляющих инъекционные наркотики, и людей, живущих с ВИЧ, и их круг знакомств. Посредством информационно-просветительской работы с кругом знакомств ВИЧ-инфицированных лиц, проект способен более глубоко охватить эти труднодоступные категории населения. В рамках проекта проводится оперативное тестирование на ВИЧ в целях диагностирования новых случаев заражения ВИЧ и создания условий для ухода за ВИЧ-инфицированными, а также на уровне общин оказывается поддержка лицам, находящимся на лечении.

В Таджикистане ПЕПФАР финансирует комплексную программу по борьбе с ВИЧ/СПИДом через ЮСАИД и Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ). Они сообща содействуют достижению глобальных целей UNAIDS «90-90-90»: т.е. к 2020 году 90 процентов всех людей, живущих с ВИЧ, узнают свой ВИЧ-статус, 90 процентов всех людей с диагнозом ВИЧ получат устойчивую антиретровирусную терапию и у 90 процентов всех людей, получающих антиретровирусную терапию, будет происходить вирусное подавление. В рамках ПЕПФАР ежегодно выделяется около 15 млн. долл. США для борьбы со СПИДом в Центральной Азии, и из этой суммы примерно 30 процентов направляются в Таджикистан на программы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.