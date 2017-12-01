Сегодня сотрудники правоохранительных органов закрыли офисы продаж мобильных компаний, а у сотрудников дилерских центров были изъяты сим-карты.

В Службе связи при правительстве РТ АП» сообщили, что завтра, 2 декабря, состоится собрание с участием представителей мобильных операторов и дилерских центров.

«На этом собрании будет обсужден вопрос дальнейшей работы обслуживающих центров мобильных компаний», - сообщил источник.

Напомним, что летом текущего года министерство внутренних дел, Госкомитет национальной безопасности и Служба связи Таджикистана приняли совместное постановление, которое запрещает продажу двух сим-карт на одного человека в одной компании.

В связи с этим, Служба связи запретила тогда обслуживающим центрам мобильных операторов продавать больше двух сим-карт в одни руки. При этом абонент может получить еще дополнительные сим-карты на своих детей, но не более трех.

Как сообщил “АП” сегодня источник в одном из мобильных операторов Таджикистана, «сегодняшние действия правоохранительных органов, возможно, происходят в рамках реализации этого постановления».

В МВД отметили, что «помимо того, что дилерские центры продолжают продавать более двух сим-карт одному и тому же человеку, они еще и реализовывают сим-карты без наличия паспорта, что является правонарушением».

На данный момент работают только головные офисы мобильных компаний.

Между тем, уже четвертые сутки абоненты сотовой связи Таджикистана не могут дозвониться на стационарные телефоны «Таджиктелекома». Операторы сотовой связи уверяют, что доступ отключен не по их вине. Служба связи советует операторам уведомлять своих абонентов о технических проблемах своевременно.

В call-центрах всех сотовых компаний признали наличие проблемы, но подчеркнули, что звонки невозможно совершать по независящим от компаний причинам.

В Службе связи сообщили, что доступ на стационарные телефоны временно отключен в связи с тем, что Служба создает единую базу абонентов мобильной связи.

Согласно официальной информации Службы связи, в стране прошли перерегистрацию свыше 6, 1 миллионов сим-карт. Прекращено обслуживание свыше 2,3 млн сим-карт, чьи владельцы не прошли перерегистрацию. Переоформление сим-карт было завершено 1 июня 2017 года.