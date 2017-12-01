В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ (КЧС) просит граждан и гостей страны строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателей, экономить электроэнергию, а также быть крайне осторожными во время движения по горным дорогам и перевалам.

Комитет, в частности, рекомендует, при поездках проверить исправность автомобиля, заменить автошины на зимние, укомплектовать большегрузные автомобили цепями противоскольжения, паяльными лампами, утеплителями капота и решетки радиатора, а так же проверить исправность отопительных систем.

«Помимо этого, необходимо иметь в багажнике теплые вещи, фонарик, небольшую лопату, буксировочный трос, запасную канистру с топливом, спички, термос с горячей водой, обновить аптечку в машине, - сообщили в КЧС. При этом, необходимо двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках. При движении по горным дорогам сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается».

Для тех же, кто не успел подготовить автомобиль с учётом погоды или не обладает достаточным опытом вождения – КЧС рекомендует воздержаться от поездок.

КЧС настоятельно просит граждан в эти дни ограничить свое передвижение без острой необходимости по горным дорогам, воздержаться от проведения сельскохозяйственных работ, выпаса скота, заготовки дров и охоты в горных местностях.

По данным Агентства по гидрометеорологии страны с 2 по 6 декабря 2017 года ожидаются похолодание, в долинах дожди, в предгорьях и горах снег, кроме территории ГБАО. Также прогнозируется усиление ветра порывами 17-22 м/с. Средняя температура воздуха днем в долинах составит 5 °С.