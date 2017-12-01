Россия ежегодно усиливает контроль за потоком нелегальной миграцией. Нарушение миграционного законодательства приводит к выдворению или депортации из России и запрету на въезд от 3 до 5 лет. Мы подготовили инфографику о том, как легально жить и работать в России.

Не забываем и о том, что контроль над исполнением миграционного законодательства будет особенно усилен в 2018 году в честь проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года.

В связи с этим, по указу президента России Владимира Путина, иностранцы прибывающие в Россию обязаны вставать на миграционный учет в течении суток.

Отметим, что матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года примут 11 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.