В ноябре в Турсунзаде был убит официант одного из ресторанов в центре города.

Парень по имени Дмитрий был убит ножом ночью в квартире, которую он снимал во 2-м микрорайоне города. Скоро месяц, как совершено убийство, а подробная информация об этом происшествии до сих пор отсутствует.

Информацию о том, что подозреваемый в убийстве официанта пойман и сейчас проводится следствие, подтвердили в МВД республики. Однако официально никто не сообщает, возбуждено ли уголовное дело в отношение задержанного. Также, из неофициальных источников известно, что подозреваемый уже признал свою вину.

«Он якобы оказался одним из друзей покойного, которому тот доверял даже ключи от квартиры», - сообщил источник, но этот факт пока милиция не подтвердила.

Из неофициальных источников известно, что Диме было чуть больше 30 лет, и он давно работал в чайхане-ресторане помощником повара, официантом, выполнял разные поручения администрации.

«Он жил один, был очень тихим и скромным, воспитанным человеком, - сообщил источник. - Дима копил деньги, чтобы купить квартиру в Душанбе и перебраться в столицу на работу. Одна из версий убийства - именно ограбление с целью наживы».

В прокуратуре Турсунзаде ответили, что ведется следствие, осталось уточнить некоторые детали происшествия, поэтому пока воздерживаются от информации.

Напомним, что в начале этого года органы правопорядка города Турсунзаде скрывали факты убийства девочки, совершенное двумя подростками. Обнародовали информацию только после того, как в дело вмешалась генпрокуратура республики.