Документы людей, которым были приостановлены выплаты пенсий, вызвали сомнения у комиссии, принимающей решение о продолжении их инвалидности. Начальник управления социальной защиты населения Кудратулло Курбанов Минздрава прокомментировал «АП» ситуацию с приостановкой пенсий по инвалидности.

Напомним, неделю назад на сайте Агентства социального страхования и пенсий появилось сообщение: «В соответствии с совместным приказом Агентства социального страхования и пенсий при правительстве РТ, Министерства здравоохранения и социальной защиты РТ и Государственного сберегательного банка РТ «Амонатбонк» выплата пенсий 3580 человекам временно приостановлена».

Было указано, что эти пенсионеры должны пройти повторное медицинское освидетельствование, после чего их дела будут пересмотрены. В целом страховую пенсию по инвалидности в Таджикистане получают 147 тысяч человек.

Как сообщили тогда в Агентстве, списки инвалидов, которым приостановили выплаты, были предоставлены им Госслужбой медико-социальной экспертизы (ГСМСЭ).

Осмотры должны проходить периодически

По словам Кудратулло Курбанова межведомственная комиссия, которая принимает решение о начислении пенсий по инвалидности, состоит из представителей поликлинической службы, врачебно-трудовой комиссии, сотрудников «Амонатбанка».

- В каждой поликлинике на каждого инвалида имеется соответствующая документация. Если по ней возникают сомнения, то человеку, которому она принадлежит, направляется уведомление с просьбой явиться в поликлинику и пройти повторный осмотр. Если человек не приходит, то выплату пенсии ему приостанавливают. Когда он явится в поликлинику, пройдет необходимый осмотр и комиссия сочтет, что выплату необходимо продолжать, тогда он получит пенсию за все те месяцы, когда выплаты ему не производили, - объяснил Курбанов.

Кроме того, он отметил, что люди, получающие пенсии по инвалидности, периодически должны проходить осмотры в поликлиниках по месту жительства.

- В зависимости от диагноза в поликлиниках составляются графики осмотров: кто-то проходит его раз в квартал, кто-то раз в год. И если человек не приходит на такой штатный осмотр, то выплату пенсии также приостанавливают, - сказал Курбанов.

По его словам, исключением являются только инвалиды 1-й группы с явными признаками инвалидности – ампутацией конечностей, общей слепотой и т.п., а также инвалиды – участники ВОВ и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, воины-интернационалисты.

Не в первый раз

В 2014 году в Таджикистане было аннулировано 5,6 тысячи незаконно назначенных пенсий по инвалидности. Президент тогда поручил продолжать работу по выявлению и аннулированию таких пенсий. До этого такая же «чистка» прошла в 2012-м.

Страховая пенсия по инвалидности в Таджикистане назначается в случае наступления инвалидности при наличии страхового стажа не менее 60 месяцев.

Инвалиды в Таджикистане делится на три группы (I, II и III). Степень утраты трудоспособности определяется Минздравом.

Средний размер страховой пенсии (по инвалидности), как и средний размер пенсий в целом в Таджикистане на данный момент составляет 272 сомони.

Средний же размер трудовой пенсии - 302 сомони, а социальной - 146 сомони.

Общее количество пенсионеров по республике в настоящее время составляет свыше 660 тысяч человек, для выплаты пенсий которым ежегодно нужно свыше 2,7 миллиарда сомони.