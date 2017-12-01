Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана уверены в скором превращении республики в развитую индустриальную страну.

Выступая в четверг на очередных парламентских обсуждениях, вице-спикер нижней палаты Акрамшо Фелалиев и депутат Хисрави Абдуназар отметили, что стратегической целью является индустриализация страны, то есть, превращение аграрно-индустриального Таджикистана в индустриально-аграрную страну.

Об этом, по словам депутатов, говорил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в этом году во время своего обращения к парламенту.

«Все мы являемся свидетелями того, что стратегический план Лидера нации осуществляется постепенно с открытием и сдачей в эксплуатацию промышленных предприятий. Недалек тот день, когда наш любимый Таджикистан полностью превратится в индустриально-аграрную страну», - заключили депутаты.

В конце прошлого года была принята Национальная стратегия развития Таджикистана на период до 2030 года, согласно которой республику планируется превратить в развитую индустриально-аграрную страну.

«Регионы Таджикистана в 2030 году будут территориями с привлекательными условиями для жизни людей, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, инвалидности, и с благоприятной экологической обстановкой, эффективной экономикой и развитой инфраструктурой, а также с неуклонно растущим качеством человеческого капитала и уровня жизни», - говорится в документе.

Власти отмечают, что для превращения Таджикистана в индустриально-агарную страну необходимо доведение доли промышленности и энергетики в структуре ВВП до 50 процентов. В связи с этим планируется наращивать промышленные и энергетические мощности, сокращая зависимость экономики страны от сельского хозяйства.

В настоящее время доля сельского хозяйства в структуре ВВП составляет свыше 20 процентов, а промышленности совместно с энергетикой – чуть более 17 процентов.