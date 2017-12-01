В Афганистане в городе Мазари-Шариф с целью дальнейшего развития узбекско-афганского торгово-экономического сотрудничества открылся торговый дом Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба Министерства внешней торговли, в шоу-руме торгового дома «Узтрейд» в Мазари-Шарифе будут представлены потребительские товары узбекских производителей, такие как печенье, шоколадные конфеты, джемы, шоколадные пасты с орехами, концентрированные соки, антисептические гели, ковры и ковровые изделия, а также другая востребованная продукция.

Компания «Узтрейд» заключила контракты с афганскими партнерами на сумму более $29 млн.

Уже осуществлена отгрузка пшеницы на $17,5 млн, цемента на $16 тыс., полипропиленовых мешков на сумму $2 тыс.

Совсем недавно, 29 ноября, компания "Узтрейд" открыла свой торговый дом и в Душанбе. Э то уже шестой узбекский торговый дом, открытый в текущем году в Таджикистане.

Являясь крупным структурным подразделением министерства внешней торговли Узбекистана, компания «Узтрейд» ведет свою деятельность в 16 странах мира, в том числе, в России, Индии, США, Казахстане и других.