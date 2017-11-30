Банк Эсхата в сотрудничестве с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) начал выдачу кредита для женщин- предпринимателей, заинтересованных в развитии своей бизнес-деятельности, в расширении оборотных средств, техническом содействии и консультациях специалистов. Кредиты выдаются в рамках программы “Женщины в бизнесе” в Таджикистане. Для реализации данного проекта Банк Эсхата получил 1 млн. $ США от ЕБРР.

Дорогие женщины Таджикистана! Если вы являетесь бизнес-леди и вам требуется дополнительное финансирование и консультации специалистов обращайтесь в Банк Эсхата. Мы готовы содействовать в вашем деле, во благо процветания вашего бизнеса.

Этим мнением также поделился Председатель Правления ОАО «Банк Эсхата» Хуршед Носиров в процессе своего выступления на вчерашнем мероприятии, посвященном официальному запуску программы ЕБРР «Женщины в бизнесе» в Таджикистане.

Хуршед Носиров поблагодарил команду ЕБРР за внедрение столь жизненно-важной для бизнес-сектора страны программы. Также он подчеркнул, что программы, реализуемые со стороны Европейского Банка Реконструкции и Развития, всегда являются привлекательными для Банка Эсхата, именно поэтому по сей день Банк Эсхата в сотрудничестве с ЕБРР успешно реализовал и продолжает реализовывать 7 программ.

«Я надеюсь, что очередная новая программа ЕБРР в Таджикистане успешно стартует, а мы сможем привлечь и поддержать таджикских женщин, связавших свою жизнь с бизнесом». – сказал Хуршед Носиров.

Несомненно, в последнее время роль женщин в обществе очень значима. Женщины кроме своих первостепенных задач – беречь семейный очаг и воспитывать детей, трудятся в той или иной отрасли народного хозяйства, и справляются с этим не хуже мужчин. Некоторые из них смогли добиться колоссальных успехов. Создали свой бизнес, успешно построили свою карьеру, обеспечили рабочими местами десятки и сотни трудоспособного населения. Они не останавливаются на достигнутом и продолжают идти только вперед. Их вклад в развитие экономики страны имеет определенный статус.

С этим согласен и Региональный директор в странах Центральной Азии ЕБРР господин Нил Тейлор. Также в своем выступлении он отметил, что в рамках организованной встречи с женщинами – предпринимателями города Худжанда была презентована программа “Женщины в бизнесе”, разъяснены все преимущества и условия для ее участников.

«Отрадно, что женщины положительно отреагировали и уже готовы сотрудничать с нами по программе “Женщины в бизнесе” –

Стоит отметить, что общая сумма данной программы в Таджикистане составляет 8 млн. $ США, из которых 2 млн. предусмотрены для Банка Эсхата и Имон Интернешнл.

Программа “Женщины в бизнесе” – это реальная поддержка женского предпринимательства в Таджикистане, благодаря которой решение множества существующих проблем, связанных с финансированием и нехваткой опыта в бизнес-сфере станет возможным.

На сегодняшний день 38,2% от клиентской базы Банка Эсхата по денежным переводам составляют женщины, 55% женщины-вкладчики, среди держателей платежных карт 44% составляют женщины и 35% женщины-клиенты, которые пользуются потребительскими и бизнес- кредитами Банка Эсхата.

Это говорит о том, что в современном мире женщины Таджикистана все больше проявляют свою значимость в обществе, активно пользуются банковскими услугами и стараются улучшить жизненные условия своей семьи.

Всему этому содействуют поддержка Правительства, благоприятные условия и хорошие возможности для процветания женского предпринимательства в Таджикистане. А такие программы как “Женщины в бизнесе”, реализуемые передовыми мировыми и отечественными банками только станут важным толчком для продвижения женского предпринимательства в стране.

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