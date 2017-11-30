Столичные власти решили снести популярный оптовый рынок «Шанхай бозор», более известный в народе как «Хитой бозор». Об этом «АП» сообщила группа продавцов рынка.

По их словам, два дня назад к ним пришли представители столичной мэрии и сообщили, что «Шанхай бозор» будет снесен.

«Никто раньше не предупреждал нас о сносе. А тут, внезапно пришли с хукумата и объявили, чтобы мы искали другое место. Нам дали срок до субботы. А потом рынок закроют», - говорит продавщица женской одежды.

Директора рынка на месте найти не удалось, а один из его помощников, не захотевший назвать свое имя, сообщил, что сейчас администрация готовится к закрытию базара.

«Мы до сих пор в недоумении. Только месяц назад построили еще один ряд для торговли. И тут, как снег на голову – эта неприятная новость. Сейчас вот объявляем по радиоузлу предпринимателям, а их тут около 500, чтобы они были готовы к закрытию. Жаль, конечно, столько денег ушло на строительство рынка, сотни семей здесь добывали себе на жизнь», - сетует помощник директора рынка.

Между тем, как сообщили в столичной администрации, действительно рынок будет снесен в ближайшее время.

«Предпринимателям предложены торговые точки на новом участке рынка «Корвон», где они могут продолжить свою торговлю», - отметил источник в мэрии.

Однако сами продавцы считают, что им будет сложно наладить свой бизнес на новом месте.

«Предложенный нам участок на «Корвоне» находится в конце рынка, и пока люди привыкнут и начнут приходить к нам, нужны месяцы. А ведь многие из нас ежемесячно платят кредиты в банках. И еще. Большинство из нас живут вблизи рынка. Многие свои товары держали дома. И теперь каждый день нужно будет ехать на другой конец города, платить деньги на перевоз товаров. Почему нас не предупредили заранее, чтобы мы могли искать подходящие точки для торговли? К чему такая спешка? Ведь рынок находится далеко от центра? Все это странно», - недоумевают предприниматели.

Ранее собщалось, что на месте снесенного в начале октября рынка «Шохмансур» будет построен современный многофункциональный центр, где будут торговые площадки.

В мэрии сообщили, что согласно Генплану города, до 2040 года будут снесены 80 процентов старых построек Душанбе.

«К этому времени не останется ни одного малоэтажного дома, на их месте будут построены многоэтажные дома», - подчеркнул источник.

Однако 9 октября мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал документ о ликвидации базара "Шохмансур", распорядившись выделить денежные компенсации хозяевам сносимых объектов.

По решению мэра Душанбе, освобождаемая от сноса рынка и прилегающая к нему территория площадью 4,3 га, будет включена в запасной фонд земель столицы: до особого разрешения строить здесь ничего нельзя.