Президент Афганистана Ашраф Гани прилетит с официальным визитом в Узбекистан 4 декабря. Об этом сообщает посольство Афганистана в республике, пишет Спутник Узбекистан.

В ходе переговоров с руководством РУ планируется обсудить вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана, 29 ноября Абдулазиз Камилов принял старшего советника президента Афганистана по экономическим вопросам Хумаюна Каюми и спецпредставителя руководителя страны по развитию сотрудничества со странами СНГ и Россией Мохаммада Шокира Коргара.

с сайта МИД РУ

Стороны обсудили предстоящую узбекско-афганскую встречу на высшем уровне, в том числе проекты двусторонних документов.