Питанием военнослужащих в Узбекистане займутся частные предприятия общественного питания на условиях аутсорсинга. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 28 ноября, пишет ИА "Фергана".

На заключение договоров по приготовлению пищи для узбекской армии могут рассчитывать предприятия общепита, имеющие значительный опыт работы, финансовую, материально-техническую и логистическую базы и готовые «инициативно улучшать состояние столовых».

Плату за услуги аутсорсеров будет устанавливать Министерство обороны, учитывая норму питания на одного военнослужащего и среднерыночные фактические цены на продукты, а также наценку за расходы аутсорсеров – не более 20 процентов. Гражданским поварам Минобороны предоставит производственные помещения, оборудование и мебель для столовых в аренду по нулевой ставке. Стоимость коммунальных услуг, которые аутсорсеры потребят на приготовление пищи для военных, Минобороны покроет за счет своих внебюджетных средств.

Контролем качества, ассортимента и ценообразования питания для военнослужащих озаботят хокимов (главы администраций) областей и Ташкента, для этого им придется посещать расположения воинских частей. Их также обязали помогать аутсорсерам в приобретении продуктов по прямым договорам непосредственно у фермерских хозяйств.

Положение о порядке оказания аутсорсинговых услуг по организации питания Минобороны должно разработать до 1 апреля 2018 года. На первом этапе коммерсантам доверят кормить батальоны мобилизационного призывного резерва, а также военные образовательные и лечебные учреждения, на втором систему аутсорсинга распространят и на другие подразделения, если это будет признано целесообразным.