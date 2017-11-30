Премьер-министр Дмитрий Медведев в десятый раз дал интервью представителям пяти телеканалов (в том числе независимого «Дождя»). Помимо прочего, глава правительства рассказал, как относится к делу «Седьмой студии» и Кирилла Серебренникова, а также к расследованию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон». «Медуза» коротко пересказывает интервью для тех, кому жалко полутора часов, чтобы его смотреть.

Об успехах

Экономика растет, ВВП увеличится к концу года на 2%, «некоторые страны позавидовали бы». Инфляция на историческом минимуме, ниже 3%. Рубль стабилен и предсказуем, он «отвязался» от цен на нефть. Скачка курса в конце 2017 года не будет. Чтобы не «замерзнуть на двух процентах», надо продолжать преобразовывать экономику.

Мы продолжим бороться с «кричащей проблемой» бедности, помогать незащищенным группам населения. Вот президент Путин предложилвыплачивать деньги после рождения первенца. «Деньги на пенсии есть» , «все будет выплачиваться», причем с индексацией выше инфляции. Пока решений по изменению НДФЛ нет , но «вечных налогов не бывает». Надо разобраться, сможем ли мы так же хорошо собирать налоги, если ставка изменится.

О массовых отставках губернаторов

Назначение исполняющих обязанности губернаторов из Москвы оправданно, так как они — часть исполнительной власти. Задача губернаторов уже после назначения — заручиться поддержкой жителей региона. «Это вызов, это интересно». Хотя у нас формально федерация, все равно правительство несет ответственность за все регионы. При этом какие-то деньги можно передавать для распределения на места. Однако если давать регионам полномочия, они не всегда могут их исполнить, поэтому надо действовать осторожно.

О Трампе

Он адекватен, хочет установить контакты. За ужином вспоминал, как мы сотрудничали во Второй мировой войне. Проблема не в личных контактах, а в атмосфере между Россией и США — «она отвратительная». Отношения со Штатами самые худшие с брежневских времен, но шанс на улучшение всегда есть. Кстати, Трамп сам страдает от того, что делает «вашингтонский истеблишмент».

Об Олимпиаде

Россия блестяще выступила на домашних Играх в Сочи. «Это была честная и абсолютно объективная победа». Сейчас тема стала политической, допинг — лишь малая ее часть. «Ее пик должен прийтись на определенный [российский] политический цикл». По дневникам свидетеля ВАДА Григория Родченкова очевидно, что у него проблемы с психикой. Мы будем противодействовать этим решениям.

​​​​​​​О выборах президента

Если Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру, наша партия «Единая Россия» его поддержит. Пойдет ли он от партии или решит собирать подписи, зависит от самого кандидата. «Что касается меня лично, в текущем политическом периоде я себя в этом качестве [кандидата в президенты] не вижу». А если говорить о несменяемости, посмотрите на Германию — там годами у власти одни и те же политические силы. Путин каждый раз пользуется поддержкой населения.

О фильме «Он вам не Димон»