Страны ОДКБ намерены объединить усилия в обеспечении информационной безопасности – проект соответствующего соглашения согласован в Минске на саммите глав Минобороны, МИД и секретарей Совбезов ОДКБ.

Таджикистан на данном заседании представили министр иностранных дел Сироджидин Аслов, министр обороны Шерали Мирзо и секретарь Совета безопасности Абдурахим Каххаров.

«В ходе заседания был рассмотрен широкий круг вопросов международной и региональной безопасности, а также сотрудничества в рамках ОДКБ. Были приняты соответствующие решения по актуальным проблемам региональной и международной повестки дня, а также совершенствованию деятельности ОДКБ и перспектив сотрудничества», - сообщает департамент информации МИД РТ.

Между тем, как передают российские СМИ, участники встречи обменялись мнениями о выполнении решений предыдущих сессий Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и обсудили практические аспекты взаимодействия в рамках ОДКБ. Министры также рассмотрели ряд документов, подготовленных к предстоящему саммиту ОДКБ, и представят для подписания главам государств-членов Соглашение о сотрудничестве в рамках ОДКБ в сфере обеспечения информационной безопасности.

Данное мероприятие прошло в преддверии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Участие в ней примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«На саммите будут подведены итоги белорусского председательства в ОДКБ в 2017 году. Беларусь ставила задачи усилить влияние организации на международной арене, повысить оперативную готовность Коллективных сил, обеспечить экономическую безопасность государств-членов, а также реализовать комплекс дополнительных мер по противодействию международному терроризму, распространению наркотиков и незаконной миграции в регионах коллективной безопасности», - отмечает пресс-служба президента РБ.

Ожидается, что по итогам саммита будет принят ряд решений по различным направлениям деятельности ОДКБ, в которых в том числе найдут отражение приоритеты белорусского председательства.

Главы государств также обсудят важнейшие проблемные моменты современной обстановки в мире и дальнейшее развитие организации в качестве мощной структуры, обеспечивающей безопасность в регионе.