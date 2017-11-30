Министерство внутренних дел Таджикистана назвало имя подозреваемого в убийстве 20-летней жительницы Турсунзаде Марджоны Шерхоновой, которую напоили 190 таблетками димедрола.

В сюжете МВД Таджикистана «ВКД Ахбор» правоохранители сообщают, что в убийстве подозревается 29-летний житель района Восе Иброхим Муминов, который пошел на этот шаг из ревности.

Он задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 104. (Убийство), следствие ведет прокуратура района Рудаки. Именно в районе Рудаки возле рынка «Балх» было обнаружено тело погибшей девушки.

В сюжете МВД подозреваемый рассказал, что они с убитой имели любовные отношения.

Он рассказал, что очень ревновал Марджону, и 14 ноября решил ее убить: он растворил в однолитровой бутылке воды 190 таблеток димедрола, а затем связал руки и ноги возлюбленной, и напоил Марджону этим раствором. Все это происходило в кабине машины «Нов» (бетономешалка), за рулем которой он находился сам. Девушка умерла от отравления на месте.

Тело девушки было обнаружено в машине-бетономешалке сотрудниками ОМВД района Рудаки.

Ранее Радио "Озоди" со ссылкой на мать убитой девушки сообщало, что родные обнаружили тело девушки на девятый день после исчезновения в салоне машины-бетономешалки.

Похоронили Марджону 21 ноября. Она была студенткой III курса одного из колледжей страны. Девушка исчезла 14 ноября.

Ширингул Маликова, мать убитой девушки, сказала, что в последний день, 13 ноября, Марджона вышла из дома в колледж в хорошем настроении, но спустя несколько часов она позвонила своей старшей сестре и умоляла о помощи. Она успела сказать, что парень, влюбленный в нее, связал ей руки и ноги и хочет убить ее.