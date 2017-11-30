Героями проекта «Таджикистан: поколение Next» могут стать представители разных слоев общества. Достижения очередного участника нашего проекта можно назвать доказательством того, что социальное положение не является ключевым фактором для выбора жизненной пути.

Выпускник Оксфордского университета 24-летний Фаррух Умаров в интервью «АП» рассказывает о том, как из обычной семьи трудового мигранта выбраться в ВУЗ с мировым именем.

- Я родом из простой семьи трудовых мигрантов - как и сотни тысяч таджиков мой отец мигрировал в Россию, когда мне было всего 10 лет. Мой отец – образованный человек, но после распада СССР его профессия перестала быть востребованной. Несмотря на то, что отца не было рядом, он всегда поддерживал во мне желание учиться. После гражданской войны, в период экономического застоя и высокого уровня безработицы, мои родители упорно работали, чтобы дать нам хорошее образование и обеспечить.

О больших амбициях

- В последний год моей учёбы в президентской школе для одаренных детей в городе Чкаловск, моя мама, брат и сестра тоже уехали к отцу в Россию, чтобы поддержать меня и моих дедушек, и бабушек. Особая забота моих родителей с раннего возраста побудила меня ставить перед собой большие амбиции: я всегда хотел сделать что-то важное в своей жизни, что повлияло бы на жизнь других людей, в том числе моих родных и близких. Поэтому мое детство превратилось в упорный образовательный труд, что большинство людей никогда не поймут. Я всегда знал, что мне нужно пройти лишнюю милю, чтобы чего-то добиться в жизни. Именно это воспитание заставило меня усердно учиться и закончить среднюю школу с золотой медалью на Республиканской олимпиаде по английскому языку.

Впервые плоды своей упорной работы я ощутил, когда мне удалось стать финалистом летней программы института имени Бенджамина Франклина, спонсируемого Государственным департаментом США, и провести месяц в Вашингтоне в качестве 17-летнего студента. Для меня – выходцу из маленького города Таджикистана, опыт в США оказался впечатляющим и вдохновляющим. Я прошёл учебный курс «Анализ и Разрешение конфликтов» в университете имени Джорджа Мейсона (George Mason University) в течение месяца и был вдохновлен изучением международной политики. Тем не менее, изюминкой этого опыта было посещение Нью-Йорка в первый раз, так как этот город был городом моей детской мечты. В Нью-Йорке я посетил штаб-квартиру ООН, центр международной дипломатии и много других достопримечательностей.

О том, почему я не учился в Душанбе

- В старших классах я прекрасно понимал, что моим родителям было бы трудно оплатить мое образование. Поэтому я всегда был в поисках стипендий и грантов, чтобы спонсировать свое образование. К счастью, золотая медаль на республиканской олимпиаде по английскому языку гарантировала бесплатное обучение в соответствующих факультетах таджикских ВУЗов. Однако я знал, что проживание в Душанбе повлечёт немалые расходы и будет большим финансовым бременем для моей семьи.

Поэтому я подавал в различные университеты за рубежом. Мне удалось получить полную стипендию в Американском Университете Центральной Азии (АУЦА) и КИМЭП в Казахстане. Я решил изучать международную и сравнительную политику для получения степени бакалавра в АУЦА. Моя стипендия охватывала как плату за обучение, так и расходы за проживание. Это было для меня большим преимуществом.

Образование в АУЦА это бесценный опыт: учёба проходила полностью на английском языке, и заставляла нас критически мыслить и пересматривать свои предположения о мире.

В АУЦА я был частью многих организаций и сетей молодежи из Центральной Азии. Я также стал одним из шести участников из 100 претендентов на учебу в течение семестра в колледже Барда (Bard College) в Нью-Йорке. Бард был одним из важных моментов моей студенческой карьеры. Там я получил высококачественное образование от ведущих мировых ученых и деятелей. Поэтому я считаю, что АУЦА, несомненно, была прочной основой, которая снабдила меня необходимыми инструментами для успеха в моей академической и профессиональной жизни.

О неправильных стереотипах

- Многие люди считают, что нужно быть из богатой семьи и иметь достаточно ресурсов, чтобы учиться в лучших университетах мира, вроде Оксфорда. Я согласен с тем, что образование в таких учреждениях не дешёвое, даже слишком дорогое удовольствие для простой таджикской семьи. К сожалению, наш уровень дохода слишком низок, чтобы позволить себе учиться в таких университетах, где обучение колеблется от 10 до 100 тысяч долларов. Справедливости ради надо отметить, что это дорого даже для тех, кто живет в развитых странах. Большинство из них берут кредиты для получения образования мирового класса. Они инвестируют в свое будущее. Будучи обескураженным высокой оплатой за обучение и строгими академическими требованиями, многие люди не склонны подавать в престижные университеты мира. Однако, если у человека есть потенциал и сильное желание учиться в Оксфорде или в любом другом университете, он должен стремиться к цели. Если вы можете соответствовать академическим требованиям, финансовые ограничения не должны стать преградой.

К счастью, существует много стипендий, грантов, и т. д., которые помогают людям, не имеющим возможность финансировать своё образование. Некоторые даже помогают вам с прожиточными расходами. Это особенно актуально в случае больших университетов, которые имеют огромный целевой капитал (endowment), таких как Гарвард ($37 млрд.), Оксфорд ($5 млрд.), Кембридж ($5 млрд.) и т. д. Поэтому, если вы выдающийся студент, но у вас нет ресурсов, вы не должны бояться подавать в топ университетов мира. Говоря из своего личного опыта, если вы можете поступить, у вас есть реальный шанс получить какую-то финансовую поддержку. Поверьте, не все, кто учится в известных университетах, родом из богатой семьи.

О своей решимости

- Дорога до Оксфорда была долгой. После работы в Миграционном агентстве ООН в течение года я решил получить магистерскую степень. Я понял, что мне нужен более продвинутый уровень обучения в специализированной области. Я решил изучить степень магистра государственной политики. Идея подавать в Школу правительства Оксфорда была подана одной из выпускниц АУЦА, которая уже училась там. Эта идея казалась пугающей в начале, я не был уверен в том, что у меня есть достаточно шансов поступить в старейший англоязычный университет мира. Это тот момент, когда многие люди теряют возможность преуспеть в жизни. Когда вещи кажутся слишком трудными или невозможными, многие склонны сдаться и придумать множество причин, почему они потерпели бы неудачу, даже если бы постарались. Ведь большие имена и большие амбиции пугают людей.

Глядя на плату за обучение в размере около 38 тыс. фунтов ($50 тыс.), некоторые закрывают вкладку в браузере, не задумываясь ни на секунду. Я бы, наверное, сделал то же самое, если бы у меня не было чуть больше решимости. Я решил подавать на магистра программы государственной политики в Школе правительства имени Блаватника Оксфордского университета и через пару месяцев идея, которая казалась невозможной и страшной, стала реальностью, поскольку я получил предложение от Оксфорда.

Я был счастлив, однако пройдено было только полпути.

О том, как фандрейзить

- Моя программа была второй по стоимости в Оксфорде, общая сумма которой составляла 55 тыс. фунтов (38 тыс. за обучение + 17 тыс. за проживание). Школа дала мне скидку в размере 10 тыс. фунтов стерлингов, однако для меня это все еще было огромной суммой. Я подал заявку на стипендию Chevening, но получил отрицательный ответ после интервью. После этого я снова начал думать: является ли это идея реалистичной или все-таки мне следовало бы заняться чем-то другим? Однако я не сдался и начал подавать заявки на множество стипендий и грантов, обратился к местным и международным организациям, включая финансовые учреждения, посольства, фонды и т. д., чтобы попасть в Оксфорд. Это были очень напряженные времена в моей жизни.

Я также подал заявку и стал финалистом стипендии DAAD для изучения государственной политики в Эрфуртском университете в Германии. Эта стипендия покрывала бы мое обучение и расходы на проживание в течение двух лет. Но у меня все еще была надежда учиться в Оксфорде. Я постоянно посылал сообщения по электронной почте Оксфорду о моем статусе и спрашивал о новых возможностях. Оставалось две недели, прежде чем я должен был отправиться в Германию, но именно тогда я получил письмо от Оксфорда, в котором говорилось, что я получил полную стипендию!

Это был один из самых счастливых дней в моей жизни! Мне, наконец, удалось добиться того, чего мне так хотелось! Мне, конечно, было грустно отказываться от стипендии DAAD, так как было слишком поздно выбирать другого участника вместо меня, но моя мечта об Оксфорде оказалась сильней.

Об Оксфорде

- Оксфордское образование приумножило мои знания во сто крат; я жил в стране с уникальной и вдохновляющей историей, и изучал политику в институте, который определял, и будет продолжать определять государственную политику на протяжении веков.

Программа во всемирно известном университете с непревзойденными ресурсами и ориентацией на превосходство в обучении помогает студентам углубленно изучать и понимать проблемы разработки современной политики, а также развивать аналитические и критические навыки для поиска эффективных решений. Программа охватывает целый ряд дисциплин, начиная от философии до оценки политики и науки. Я также брал модуль «Оценка политики», чтобы лучше понять, как данные исследований способствуют процессу принятия решений, которые в основном игнорируется в наших реалиях. Одним словом, обучение в Оксфорде было потрясающей профессиональной подготовкой.

С другой стороны, у меня была привилегия сидеть в одном классе с 124 выдающимися людьми из 70 разных стран мира, которые имеют очень разнообразный опыт, но у них схожая страсть к политике. Я был одним из самых молодых студентов в моей группе, в то время как некоторые однокурсники были профессионалами высокого уровня с многолетним опытом работы. Например, со мной учились бывшие министры, дипломаты высокого уровня, люди из крупных частных компаний и т. д. Очевидно, что они были отличным ресурсом для моего развития, так что я очень старался учиться у них и познавать что-то новое.

Об израильском опыте

- После завершения года, полного академического и личного развития, я отправился в Израиль, чтобы провести там двухмесячный летний проект для изучения инновационной экосистемы страны. Все большее число стран стараются улучшить условия для создания нового бизнеса в области инновационных технологий. Это является важным фактором для экономического развития страны и неотъемлемой частью государственной политики. Я работал с Start-Up Nation Central (SNC), некоммерческой организацией, которая связывает иностранных инвесторов, компании, правительства и академические круги с израильскими инновационными стартапами.

Опыт в Тель-Авиве превзошел все мои ожидания. Я был погружен в супер динамичную инновационную экосистему, которая входит в пятерку ведущих инновационных центров мира. В SNC я изучил потребности человеческого капитала израильской экосистемы. На протяжении всего моего опыта я всегда думал об инновационной экосистеме Таджикистана, которой, к сожалению, почти не существует. Удивительно было сравнивать, что Израиль и Таджикистан имеют почти одинаковое количество населения, но имеют совершенно разные уровни развития в области индустрии, технологии и инновации. Я думаю, что часть причины состоит в том, что у нас нет необходимой инфраструктуры, которая бы способствовала развитию высоких технологий. В Таджикистане не хватает экспертов STEM (наука, техника, инженерия, математика), которые могли бы стать основой для развития инноваций. Отсутствие высококвалифицированного человеческого капитала в сфере высоких технологий не позволяет Таджикистану извлекать выгоду из мирового прогресса. Таджикистан может извлечь много уроков из опыта Израиля и других развитых стран в области инноваций.

О своем будущем

- В настоящее время я взял небольшой перерыв после интенсивного года обучения и работы и провожу время с семьей. Однако это не мешает мне работать над несколькими проектами в Таджикистане. С группой единомышленников мы работаем над очень интересными проектами, связанными с инновацией и высокими технологиями. Недавно мы организовали Startup Weekend Tajikistan, где собрали вместе ряд молодых предпринимателей, которые разрабатывали свои идеи под руководством местных наставников. Ещё пару проектов находятся на стадии реализации и, надеюсь, что будут запущены в ближайшем будущем. Я очень рад, что могу внести вклад в сферу, которая мне очень интересна. Надеюсь, что наши проекты окажут некоторое влияние на развитие инновационной экосистемы Таджикистана и внесут свой вклад в экономическое развитие нашей страны.