Комитет по развитию туризма при правительстве Таджикистана завтра, 1 декабря, презентует Национальный туристический портал www.traveltajikistan.tj для турсообщества и широкой общественности.

Презентация состоится в гостинице “Таджикистан” при участии отечественных и зарубежных туроператоров, специалистов в сфере туризма и СМИ будет презентован Национальный туристический портал www.traveltajikistan.tj, сообщил “АП” источник в Комитете.

По словам источника, информация о туристическом потенциале регионов Таджикистана, правилах пребывания туристов и другая постоянно обновляемая информация на сайте будет доступна на таджикском, русском и английском языках.

«В дальнейшем будут созданы условия для доступа к информации на других языках мира, - сказал он. - На портале можно будет найти много полезной информации. В частности, краеведческие материалы, информация о горах, реках и озерах, популярных туристических маршрутах, об истории, литературе, народных ремеслах, традициях и обычаях регионов страны. Также на сайте будут путеводители, которые позволят моментально найти сведения о достопримечательностях, и это будет хорошим подспорьем для дальнейшего развития туризма и создания туристического бренда Таджикистана».

По словам источника, Комитет приложит все усилия, чтобы интернет портал стал востребованным и комфортным как для таджикских, так и зарубежных пользователей, где они могли бы найти всю исчерпывающую и актуальную информацию о туристических предложениях в Таджикистане.

"Это будет очень эффективным маркетинговым инструментом для продвижения турпредложений и продуктов, как на внутреннем, так и зарубежном рынках и соответственно укрепления имиджа Таджикистана, как туристической страны, - говорит источник. - Об открытии Нацпортала Комитет известим Всемирную организацию туризма (ВОТ) с целью презентации туристических возможностей Таджикистана со стороны этой организации. ВОТ имеет 158 полноправных стран-членов, 509 международных ассоциаций и организаций - членов. Надеемся, эта инициатива будет содействовать развитию сферы и устойчивому обеспечению вхождения Таджикистана на мировой рынок туризма".

Напомним, решением правительства РТ в июне нынешнего года было образовано новое ведомство - Комитет по развитию туризма при правительстве РТ, которое возглавляет Нуъмон Абдугаффорзода.

По данным Комитета, в настоящее время в республике функционируют более 119 туристических организаций, совместных предприятий со странами ближнего и дальнего зарубежья. Для эффективной координации и взаимодействия между структурами частного сектора и государственными органами созданы Ассоциации по различным направлениям туризма, в частности, горно-спортивный туризм и альпинизм, экологический, историко-культурный туризм и санаторно-курортное лечение.