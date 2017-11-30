Греция отказалась экстрадировать в Таджикистан Мирзорахима Кузова (Шохнаими Карима) — члена Политсовета запрещенной в республике Партии исламского возрождения (ПИВТ).

Такое решение вынес суд в Афинах 29 ноября, поставив под сомнение красное уведомление Интерпола, сообщил в своем Твиттере исследователь международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) по Центральной Азии Стив Свердлоу, сообщает ИА Фергана.

В решении суда отмечается, что дело Мирзорахима Кузова имеет политическую подоплеку. Суд постановил освободить таджикского оппозиционера из-под стражи. На заседании присутствовали руководители исламской партии, в том числе Мухиддин Кабири, сообщает Радио Озоди со ссылкой на пресс-секретаря ПИВТ Махмудджона Файзрахмонова.

Мирзорахим Кузов был задержан по красному уведомлению Интерпола 9 октября текущего года греческой полицией на паспортном контроле в международном аэропорту Афин - он следовал транзитом в Тегеран из Варшавы, где участвовал в ежегодном Совещании по человеческому измерению БДИПЧ/ОБСЕ.

Сразу после задержания Кузова руководство ПИВТ направило властям Греции официальное письмо, в котором утверждалось, что возбужденное в Таджикистане уголовное дело против оппозиционного активиста имеет политическую подоплеку. Международная правозащитная организация HRW также призвала Грецию не выдавать Кузова в Таджикистан, «где его могут подвергнуть пыткам и бесчеловечному обращению».

До сентября 2015 года в течение 16 лет ПИВТ была единственной официально действующей партией религиозного толка на постсоветском пространстве. В августе 2015 года министерство юстиции Таджикистана потребовало от ПИВТ прекратить деятельность. А в сентябре руководство ПИВТ власти республики обвинили в причастности к военному мятежу бывшего замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода. Партия была объявлена Верховным судом террористической организацией, ее руководство арестовано. В июне 2016 года 14 членов политсовета ПИВТ были приговорены к различным срокам заключения, двое из них - к пожизненному.

По данным HRW, Кузов бежал из Таджикистана в сентябре 2015 года после того, как правоохранительные органы начали преследовать его и других членов ПИВТ. В последние два года он скрывался в третьей стране. В августе этого года члены семьи Кузова также были вынуждены покинуть Таджикистан после двух лет непрерывного преследования и допросов со стороны органов безопасности. Таджикские власти обвиняют Кузова в публичных призывах к экстремистской деятельности и организации экстремистского сообщества — по статьям Уголовного кодекса, которые обычно используются ими для политически мотивированного преследования.