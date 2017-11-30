Российское правительство выпустило постановление, которое позволяет госкомпаниям до 1 июля 2018 года не публиковать в реестре закупок данные о поставщиках и субподрядчиках, сообщает Ведомости. Документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым 27 ноября и опубликован два дня спустя.

Как рассказали газете источники, близкие к «Роснефти» и «Роскосмосу», госкомпании не хотят раскрывать данные о контрагентах, потому что тогда станут известны схемы по обходу западных санкций. Прежде всего, речь идет о технологиях, которые очень сложно заменить.

Член экспертного совета при правительстве Георгий Сухадольский заметил, что значительная часть посетителей сайта госзакупок — пользователи из-за рубежа. Они могут просматривать публичные данные, как о закупках госкомпаний, так и о контрактах ведомственных предприятий Минобороны.

Отдельным постановлением правительство разрешило Минобороны, ФСБ и СВР до 1 июля 2018 года проводить закупки в полностью закрытом режиме.

В августе 2017 года США приняли новый пакет санкций, который позволяет вводить ограничения против американских компаний за «существенные сделки» с российскими организациями из утвержденного Госдепом списке. В него вошли структуры оборонно-промышленного комплекса и компании, связанные с ФСБ и СВР.

Новые правила работы с российскими компаниями начнут действовать в США с февраля 2018 года.