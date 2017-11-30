Таджикско-китайское совместное предприятие «Джунг-Цай Мохир Цемент» отчиталось за свою деятельность перед Комитетом по энергетике, промышленности, строительству и коммуникации нижней палаты парламента РТ. Строители данного предприятия ранее были освобождены парламентом от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте товаров и материалов, используемые в его возведении и оснащении.

Выступая сегодня, 30 ноября, на парламентских обсуждениях, первый заместитель гендиректора «Джунг-Цай Мохир Цемент» Барфихон Холов отметил, что за девять месяцев этого года предприятием произведено около 635 тысяч тонн цемента, а в бюджет страны направлено налогов на сумму более 28 миллионов сомони, сообщил «АП» пресс-секретарь нижней палаты парламента РТ Мухаммадато Султонов.

Он отметил, что на предприятии действует оснащенная современными оборудованиями лаборатория для определения качества производимого цемента.

«До настоящего момента трудоустроено свыше 500 человек (416 из них граждане Таджикистана), средняя зарплата которых составляет 1800-2600 сомони», - сказал представитель компании.

По его словам, на базе цементный завода действует также цех по производству бумажных мешков годовой мощностью 40 миллионов штук.

Холов добавил, что за счет общих средств предусмотрено строительство и сдача в эксплуатацию цехов по производству гипсокартонных листов c годовой производственной мощностью 1 млн. м2 на сумму 120 млн. сомони и бумажных мешков c годовой мощностью 80 млн. штук на сумму почти 80 млн. сомони.

Он добавил, что до конца 2018 планируется построить и сдать в эксплуатацию предприятие по выпуску продукции с алюминиевой конструкцией.

Запуск цементного завода компании «Джунг-Цай Мохир Цемент» в Яванском районе состоялся в конце прошлого года при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Строительство завода началось в ноябре 2014 года.

Во время сдачи предприятия было отмечено, что он построен по инициативе отечественного предпринимателя Бахриддина Джурахонова. На строительство завода было направлено 958 млн. сомони инвестиций, 35% из которых является вкладом отечественного предпринимателя, а остальные 65% - китайскими инвестициями.

Годовая производственная мощность завода тогда оценивалось в 1,2 млн. тонн цемента.