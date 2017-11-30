Завтра, 1 декабря, в гостинице «Хаятт Ридженси Душанбе» состоится предматчевая пресс-конференция накануне финального матча розыгрыша Кубка Таджикистана.

Участия в ней примут главные тренеры «Истиклола» Мухсин Мухаммадиев и «Худжанда» Рустам Ходжаев, а также по одному игроку обеих команд, - сообщили «АП» в ФФТ. Начало в 11:00 часов.

Финальный матч Кубка Таджикистана-2017 между «Истиклолом» и «Худжандом» состоится в субботу, 2 декабря, на Центральном республиканском стадионе Душанбе в 14:00 часов.

Напомним, что победитель Кубка республики-2017 получит право представлять Таджикистан в розыгрыше Кубка АФК-2018 – второго по значимости клубного турнира Азии. В случае если чемпионом и обладателем Кубка страны станет один и тот же клуб, то в Кубке АФК следующего сезона выступит серебряный призер высшей лиги Таджикистана-2017.