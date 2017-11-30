Сегодня в Сочи начинается двухдневное заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств - членов ШОС, сообщает департамент информации МИД РТ.

Документы этого заседания были рассмотрены и одобрены в Москве, где 29 ноября завершилось двухдневное заседание Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов ШОС.

Делегацию Таджикистана возглавил заместитель министра иностранных дел, Национальный координатор РТ по делам ШОС Махмадшариф Хакдод.

Повестка дня заседания СНК включала в себя свыше 20 вопросов текущей и перспективной деятельности ШОС, повышения эффективности взаимодействия государств-членов в торгово-экономической сфере.

Национальными координаторами были сформулированы вопросы повестки дня заседания СГП, доработан проект Совместного коммюнике, рассмотрен Отчет Секретариата ШОС о ходе реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС за 2016-2017 годы, обсуждены проекты Плана основных мероприятий ШОС и Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел государств-членов Организации на 2018 год, вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере безопасности.

Наряду с этим, национальные координаторы подробно обсудили итоги ряда мероприятий экономического и культурно-гуманитарного характера, состояние взаимодействия между ШОС и ООН, а также другие вопросы текущей повестки дня Организации.

Между тем, в Екатеринбурге страны-члены ШОС обсудили проведение в следующем году совместного антитеррористического учения "Мирная миссия", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

"Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества обсудили в Екатеринбурге вопросы подготовки и проведения в следующем году совместного антитеррористического учения "Мирная миссия". Впервые в переговорах приняли участие военные делегации Индии и Пакистана", - говорится в сообщении.

В ходе первого раунда переговоров стороны рассмотрели предложения по замыслу, срокам и месту проведения учения, а также по составу привлекаемых подразделений, отмечается в сообщении. Согласно достигнутым соглашениям учение пройдет в августе 2018 года на полигоне ЦВО в Челябинской области.

Согласно сообщению, замысел, план действий, а также состав и количество участников будут согласованы в ходе второго раунда штабных переговоров весной следующего года.