Пятое заседание Консультативного совета центральных банков ЕАЭС по защите прав потребителей финансовых услуг прошло в городе Гулистон (бывший Кайраккум).

На мероприятии присутствовали представители Центробанков Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана.

Таджикскую делегацию на заседании возглавила заместитель председателя НБТ Лола Салимова.

В сообщении отмечается, что участники мероприятия обсудили различные аспекты защиты прав потребителей финансовых услуг, а также поделились своим опытом в этом направлении.

По итогам заседания был утвержден рабочий план Консультативного совета Центробанков по защите прав потребителей финансовых услуг на 2018 год, в котором определены приоритетные направления Совета.

Консультативный совет центральных банков по защите прав потребителей финансовых услуг создан в 2015 году. В Совет входят Центробанки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстан, России, которые являются членами Евразийского экономического союза, а также Таджикистан.