Вопросы сотрудничества в области культуры в рамках Института культуры Организации Экономического сотрудничества (ОЭС) были рассмотрены в ходе встречи 29 ноября первого замминистра иностранных дел Таджикистана Низомиддина Зохиди с директором Института культуры ОЭС Мехди Мазахири, сообщили в департаменте информации МИД РТ.

В частности, были рассмотрены вопросы проведения мероприятий чествования известных деятелей науки и культуры Таджикистана, издания книг и публикации статей таджикских авторов в журналах этой Организации, а также проведение различных выставок в области культуры.

Участники встречи обменялись мнениями относительно наращивания культурного обмена путем проведения совместных культурных мероприятий с участием деятелей искусств стран-членов Института культуры ОЭС, сообщили в департаменте.

Открытие представительства Института культуры ОЭС в Таджикистане состоялось в марте 2010 года.

Окончательный Устав Института культуры ОЭС был подписан на встрече министров стран ОЭС в Тегеране в 1995 году. Целями деятельности института является укрепления культурного наследия и культурных связей между странами-членами ОЭС, в которую входят Иран, Пакистан, Турция, Афганистан, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизия.