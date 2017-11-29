Хорватский генерал Слободан Пральяк умер после того, как он принял яд во время оглашения приговора Международного трибунала по бывшей Югославии. Об этом объявили по хорватскому телевидению, пишет Медуза.

15:01 23 ноября

Кто такой Ратко Младич и почему его называют «боснийским мясником»?

Генерал во время заседания выкрикнул: «Пральяк не преступник. Я отвергаю ваш вердикт». Затем он поднял руку ко рту и выпил жидкость из небольшого флакона.

Заседание было прервано, в суд прибыли врачи, чтобы оказать Пральяку первую помощь. Каким образом Пральяк пронес яд в зал суда, неизвестно.

Пральяк принял яд после того, как суд на апелляции подтвердил его приговор за военные преступления во время вооруженного конфликта после распада Югославии в 1991 году. Генерал получил 20 лет за преступления против боснийских мусульман.

Ранее сообщалось, что гаагский трибунал приговорил к пожизненному заключению бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича.