Песнопения и танцы Армении, Таджикистана и Туркменистана, традиционное блюдо Азербайджана, фольклорная конная игра Кыргызстана и национальная казахская игра Асык могут пополнить Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, сообщает Центр новостей ООН.

С 4 по 9 декабря на острове Чеджудо пройдет заседание Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Его участники рассмотрят 34 новые заявки на включение в Cписок нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО популярных обычаев и форм творчества: традиционных песнопений, обрядов и праздников.

На предстоящей сессии, в числе других, будет рассмотрено предложение Армении включить в список культурного наследия коллективный мужской танец Rочари. А Азербайджан подал заявку на включение в этот список рецепта приготовления азербайджанской долмы.

Власти Казахстана предлагают пополнить Список нематериального культурного наследия традиционной игрой Асык, а власти Кыргызстана - увековечить их фольклорную конную игру. Таджикистан призвал включить в этот перечень его популярные национальные песни Фалак, а Туркменистан - старинный танец Куштдепди.

Нематериальное культурное наследие включает в себя обычаи и формы творчества, передаваемые из поколения в поколение. Среди них - устные традиции, исполнительское искусство, социальные церемонии, праздничные и ритуальные обряды, знания и представления, связанные с природой и Вселенной, а также техника традиционных ремесел.

Межправительственный комитет по охране нематериального наследия создан в рамках Конвенции об охране нематериального культурного наследия.