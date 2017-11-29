Торжественная церемония завершения «Проектов по предоставлению снегоуборочной техники», реализованных правительством Японии в рамках Программы безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности для широких слоёв населения (GGP) прошла сегодня, 29 ноября, в Душанбе, сообщили в посольстве Японии в РТ.

В ней приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в РТ Хаджимэ Китаока, председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне вместе с генерал Рустам Назарзода, начальники штабов Согдийской, Хатлонской областей, ГБАО и РРП.

В посольстве отметили, общая сумма проектов составила 401,820 долларов США.

Данные проекты были инициированы после сильных снегопадов, прошедших в Таджикистане прошлой зимой, следствием которых стали многочисленные сходы лавин, завалы транспортных путей и человеческие жертвы.

Посольство Японии в РТ

В результате регионам Таджикистана были предоставлены 4 единицы снегоуборочной техники, с применением которых КЧС сможет быстрее ликвидировать последствия снежных лавин и снежные заносы транспортных путей.

Хаджимэ Китаока поздравил с успешным завершением проектов и выразил надежду, что данные проекты не только позволят обеспечить благоприятные условия для местных жителей, но также помогут решению проблем для широких слоев населения в различных районах. В свою очередь, представители организаций-бенефициаров отметили важность своих проектов и выразили слова благодарности народу и правительству Японии за предоставленную поддержку.

Посольство Японии в РТ

«Правительство Японии и впредь намерено вместе с народом Таджикистана продолжить оказывать свою поддержку для создания лучшего общества для всех людей», - отметили в посольстве.