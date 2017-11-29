Широкий круг общих вопросов безопасности обсудил заместитель командующего Центральным командованием армии США генерал-майор Терренс Маккенрик с высшими должностными лицами Минобороны и МВД Таджикистана в ходе своего визита сегодня. Он выразил признательность за продолжение партнерства между вооруженными силами США и Таджикистана, - сообщается в пресс-релизе посольства США в РТ.

Во время встреч на высшем уровне генерал-майор Маккенрик подчеркнул важность этого партнерства, направленного на поддержку стабильного и процветающего Таджикистана.

На протяжении более 20 лет Соединенные Штаты и Таджикистан достигли значительного прогресса, который помог обеспечить стабильность и процветание Таджикистану и всему региону, - отмечено в пресс-релизе. - Совместные усилия США и Таджикистана в основном были направлены на обеспечение безопасности границ, борьбы с терроризмом и борьбы с наркотиками».

Таджикистан является важным партнером в Южно-Азиатской стратегии США, целью которой является улучшение безопасности, стабильности и процветания во всем регионе. Партнерство США и Таджикистана продолжает поддерживать безопасность и стабильность в Южной и Центральной Азии, что способствует улучшению уровня жизни граждан Таджикистана.