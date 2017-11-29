Сегодня, 29 ноября, в Душанбе состоялась презентация Торгового дома «Узтрейд», сообщили в пресс-службе посольства РУ в РТ.

На презентации участвовали представители министерства промышленности и новых технологий, послы Казахстана, Кыргызстана, Торгпредства РФ, Торгово-промышленной палаты, дипкорпуса и международных организаций, СМИ и общественности Душанбе – всего около 120 человек.

Гости мероприятия ознакомились с широким ассортиментом товаров узбекских производителей – от электротехники и одежды до стройматериалов и продовольствия, отмечая высокое качество и доступные цены.

В посольстве отметили, что это уже шестой узбекский торговый дом, открытый в текущем году в Таджикистане.

В стадии проработки вопросов открытия еще два торговых дома – таджикская транспортно-логистическая компания «АВВАТ» (ожидается приезд узбекских партнеров) и ташкентская фирма «Хувайдо-мебель», учредитель которой Махмуджон Болтабаев с командой находится в Душанбе и также принял участие в данной презентации.

С таджикской стороны партнером торгового дома «Узтрейд» является ООО «Металл Инвест» (генеральный директор Кодиров Абдували).

Являясь крупным структурным подразделением министерства внешней торговли Узбекистана, компания «Узтрейд» ведет свою деятельность в 16 странах мира, в том числе, в России, Индии, США, Казахстане и других.

«Узтрейд Таджикистан» займется увеличением объемов экспортных поставок узбекской продукции и укреплением ее позиций на местном рынке.

За первое полугодие 2017 года объем взаимной торговли с Таджикистаном увеличился на 22%, но эта цифра в три раза меньше, чем показатель роста товарооборота с Кыргызстаном.

В посольстве отмечают, что активный региональный курс Узбекистана на сближение со всеми без исключения государствами Центральной Азии и интенсификацию политического диалога на высшем уровне позволил достичь значимых практических результатов.