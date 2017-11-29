Уроженец УзбекистанаСайфулло Саипов, обвиняемый в совершении теракта в Нью-Йорке, в суде не признал своей вины. Об этом 28 ноября сообщило CNN.

Если при первом появлении в суде в начале ноября Саипов передвигался на инвалидной коляске, то 28 ноября он вошел в зал заседаний самостоятельно. На нем не было наручников. Саипов давал показания с помощью переводчика с узбекского языка. Он заявил, что не признает себя виновным.

Ранее на допросах Саипов признавал вину и рассказывал, что на преступление его вдохновили видеоролики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ). По словам обвиняемого, авторы роликов спрашивали мусульман, что они сделали, чтобы отреагировать на убийства их единоверцев в Ираке. Саипов признавался, что хотел нарисовать флаг ИГ на машине, используемой в теракте, но отказался от этой идеи, чтобы не привлекать лишнего внимания. В телефоне Саипова действительно было обнаружено много видеороликов с пропагандой ИГ.

Теракт в нью-йоркском районе Манхеттен был совершен 31 октября. Находясь за рулем арендованного пикапа, Саипов насмерть сбил восемь человек и ранил еще 12. При задержании он получил огнестрельное ранение – полицейский выстрелил в него, так как у него в руках были два пистолета. Позднее выяснилось, что один пистолет был пневматическим, а второй предназначался для игры в пейнтбол. Если Саипова признают виновным, то ему может грозить смертная казнь или пожизненное заключение.

Саипов эмигрировал в США в 2010 году, выиграв визу в лотерее Green Card по программе «Визы для иммигрантов разных национальностей». До этого он жил в Учтепинском районе Ташкента. После теракта корреспондент «Ферганы» пытался побеседовать с родителями и сестрой Саипова, но дома никого не оказалось, либо ему не открыли дверь. Соседка семьи рассказала, что в прошлом году мать Саипова ездила к нему в США, а по возвращении заявила, что сын вместе с семьей собирается вернуться в Ташкент. Сама мать считала это решение правильным и не раз говорила соседке, что сыну надо вернуться домой.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо после теракта заявил, что Саипов стал приверженцем радикальных идей во время проживания в США.