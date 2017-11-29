Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана сегодня снова спросили главу Национального банка республики Джамшеда Нурмахмадзода, когда будет окончательно решен проблемный вопрос с получением денег вкладчиков «Агроинвестбанка» и «Тоджиксодиротбанка».

По словам депутата Рустама Кудратова, избиратели всегда задают этот вопрос своим представителям в парламенте республики.

Глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода не стал конкретно отвечать по данному вопросу народным избранникам. При этом он подчеркнул, что данная проблема решается поэтапно.

По словам главы НБТ, только за последние два месяца «Агроинвестбанк» вернул своим вкладчикам свыше 61 миллионов сомони, «Тоджиксодиротбанк» - в размере 54 миллионов сомони.

«Оба банка полностью расплатились со своими вкладчиками, у которых были счета на сумму до 500 долларов США», - отметил глава НБТ.

Спикер нижней палаты парламента страны Шукурджон Зухуров отметил, что, по имеющейся у него информации, на сегодняшний день вышеназванные банки вернули своим вкладчикам свыше 1,5 миллиардов сомони, и осталось вернуть еще около 1,3 миллиардов сомони.

По данным главы НБТ, по итогам 10 месяцев уходящего года население страны вложило в банки республики 470 миллионов сомони, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.