Первый в истории Таджикистана завод по производству эмульсионных взрывчатых веществ планируется построить на территории Дангаринского района Хатлонской области в течение двух лет.

Сегодня нижняя палата парламента республики ратифицировала подписанное еще в июне текущего года инвестиционное соглашение между правительством РТ и Обществом с ограниченной ответственностью «КМ-Муосир» о строительстве завода по производству промышленных эмульсионных взрывчатых веществ на территории Дангаринского района Хатлонской области.

По словам первого заместителя главы Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом страны Абдулмаджида Муинзода, проект будет реализован за счет отечественных и китайских инвестиций.

«На сегодняшний день все взрывчатые вещества для нужд страны завозятся из-за рубежа, кроме того, эмульсионно-взрывчатые вещества намного безопаснее привычного для нас тротила», - отметил Муинзода.

По его словам, 51 процент акций нового завода принадлежит китайской стороне, 49% - таджикской.

Данное предприятие будет построено и введено в эксплуатацию в течение 1,5-2 лет с вложением около $20 млн. инвестиций.

По данным Госкоминвеста, на первом этапе объем производства промышленных взрывчатых материалов будет составлять не менее 20 тыс. тонн в год. Кроме того, планируется экспорт продукта в зависимости от требований отечественного и зарубежного рынков.

На заводе будут созданы, в среднем 150-200 новых рабочих мест, 80% которых составят местные жители. Более того, инвестор намерен повысить квалификацию местных специалистов в своих предприятиях в Китае.

По словам представителя правительства Таджикистана, ввоз оборудования для нужд завода будет освобождено от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

Кроме того, завод в первые пять лет своей работы вообще не будет платить налог от прибыли.