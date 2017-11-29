Наиболее высокая заработная плата в Таджикистане зафиксирована в городе Рогун, а самая низкая – в Горно-Матчинском районе. Об этом сообщает агрегатор экономических новостей Таджикистана ENT.TJ со ссылкой на официальные статистические данные.

Отмечается, что среднемесячная зарплата в Рогуне к концу 2016 года составила 1917 сомони, в то время как в Горно-Матчинском районе она составляла всего 268 сомони.

Отметим, что жители города Рогуна в основном заняты работой на стройплощадке Рогунской ГЭС.

Средняя зарплата по республике за этот период зафиксирована на уровне 961 сомони, а в Душанбе - 1619 сомони.

По видам деятельности самая низкая заработная плата в сельскохозяйственном секторе - 318 сомони, самая высокая у работников международных организаций - 5081 сомони.

Поясняется, что в «международные организации" входят представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Таджикистане, из числа местных граждан.