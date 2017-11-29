Саудовский принц Митеб бин Абдулла, считавшийся ведущим претендентом на корону и задержанный в ходе антикоррупционного расследования, был отпущен на свободу за $1 млрд, передает Reutersсо ссылкой на чиновника в Саудовской Аравии.

Чиновник также отметил, что еще три человека были отпущены на свободу после достижения «соглашения» с правительством.

Ранее наследный принц Мухаммед бен Сальман аль Сауд рассказал, что большинство принцев согласились на предложение правительства обменять свободу на часть своих средств.

В результате в казну страны удалось собрать около $100 млрд.

"Наша страна сильно страдала от коррупции с 1980-х годов до настоящего времени. По расчетам наших экспертов, примерно 10 процентов всех государственных расходов каждый год присваивают в результате коррупции на уровнях от самого высокого до низкого", - цитирует слова принца ТАСС.

По его словам, нынешняя операция готовилась около двух лет: тогда король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился собирать информацию о коррупции "на самом верху". В результате был составлен список, в который вошли имена примерно 200 человек.

Как сообщил Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, позже нарушителей ознакомили с имеющимися у властей данными. По его словам, из всех лиц, обвиненных в коррупции, "95% согласились на досудебное урегулирование". В рамках сделок нарушители передают саудовским властям некоторые из своих активов или часть бизнеса.

По словам наследного принца, "примерно 1%" из этих людей "сумели доказать свою невиновность и обвинения были сняты". "Около 4% заявили, что они не являются коррупционерами и вместе со своими юристами готовы к суду", - отметил он.