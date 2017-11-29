Президент Ирана Хасан Роухани, рассказал, что у страны улучшились отношения с рядом государств, в том числе с ЕС и Россией. Об этом сообщает IRNA, пишет Газета.ру.

«Наши торговые и международные отношения с Европейским Союзом и Россией лучше, чем когда-либо», — отметил Роухани.

Он отметил, что Саудовская Аравия представляет Иран, как врага, чтобы скрыть свои внутренние проблемы, а также замаскировать свои неудачи в региональной политике.

Также Роухани заявил об улучшении отношений с Турцией, Ираком, Афганистаном, Пакистаном и Катаром.

Ранее сообщалось, что в КСИР пообещали увеличить дальность ракет Ирана в ответ на возможные «угрозы» Европы.